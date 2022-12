Jahresrückblick der Streamer-Skandale – Diese 7 Momente waren besonders gewaltig

Von: Josh Großmann

2022 haben Streamer etliche Skandale verursacht, die die Szene in Atem gehalten haben. Die größten Streamer-Skandale gibt es in dieser Übersicht zu sehen.

Hamburg – Auf Twitch und YouTube ist 2022 einiges passiert. Zwischen riesigen Spenden-Aktionen und spannenden Event-Streams sind einige Streamer in Missgunst gefallen. Die gewaltigsten Skandale und größten Shitstorms kommen unweigerlich ins Gedächtnis, wenn man an 2022 zurückdenkt. Trotz ihres Erfolgs bleiben Größen wie MontanaBlack und EliasN97 nicht verschont. Diese 7 großen Skandale haben Streamer in Deutschland zu verschulden.

ingame.de blickt auf die 7 größten Streamer-Skandale 2022 zurück und zeigt die gewaltigsten Shitstorms.

Schlägerei auf der Gamescom, schwarzer Humor auf Twitter, Werbung für NFTs und Glücksspiel auf Twitch sind nur ein Vorgeschmack auf die Skandale, die die Streaming-Szene 2022 in Atem gehalten haben. Diese Momente haben Wellen außerordentlichen Ausmaßes geschlagen und wurden auf sozialen Medien gewaltig diskutiert.