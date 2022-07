Kazuki Takahashi tot – Schöpfer von Yu-Gi-Oh an japanischer Küste entdeckt

Von: Joost Rademacher

Kazuki Takahashi ist tot. Der Zeichner und Schöpfer des Yu-Gi-Oh Comics ist mit 60 Jahren in Japan gestorben. © picture-alliance/dpa/dpaweb (Foto: Peter Endig)

Kazuki Takahashi ist tot. Am 6. Juli wurde der Künstler vor der Küste von Okinawa aufgefunden. Der Schöpfer von Yu-Gi-Oh ist im Alter von 60 Jahren verstorben.

Okinawa, Japan – Der Schöpfer eines der beliebtesten Kartenspiel-Franchise der 2000er Jahre ist verstorben. Kazuki Takahashi war der Schöpfer und Autor von Yu-Gi-Oh, das von 1996 bis 2004 wöchentlich im Shonen Jump erschien. Ursprünglich als Manga erdacht wurde die Serie auch als Kartenspiel, Anime und in mehreren Videospielen umgesetzt und erfreut sich weltweit bis heute enormer Beliebtheit. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät die vermutete Todesursache von Kazuki Takahashi.

Name Kazuki Takahashi Geboren 04. Oktober 1961 in Tokio, Japan Gestorben 06. Juli 2022 in Okinawa, Japan Bekannt für Yu-Gi-Oh

Kazuki Takahashi tot: Mangakünstler im Alter von 60 Jahren verstorben

Wie mehrere japanische Nachrichtenseiten berichten, hatten Behörden den leblosen Körper des Autors am Mittwoch vor der Küste von Okinawa in Japan entdeckt. Am 7. Juli bestätigte die Küstenwache schließlich, dass es sich bei der Leiche um Kazuki Takahashi handelte. Offenbar trug er Tauchausrüstung am Körper, genaue Angaben zur Todesursache konnten die zuständigen Ermittler*innen aber noch nicht machen.

Kazuki Takahashi verstarb im Alter von 60 Jahren und hinterlässt als Vermächtnis eines der erfolgreichsten Anime- und Kartenspiel-Franchise unserer Zeit. Über seine Familie sind keine öffentlichen Informationen bekannt, aber wir möchten allen Angehörigen unser Beileid aussprechen.