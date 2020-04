Sony verschenkt zwei PS4-Spiele: "Journey" und "Knack 2" für deutsche Spieler

Während weltweit die "Uncharted: The Nathan Drake Collection" verschenkt wird, gibt es für deutsche PS4-Spieler eine Alternative, die auf wenig Gegenliebe trifft.

Sony will die Ausgangsbeschränkungen mit zwei kostenlosen Spielen erleichtern. Vom 16. April bis 6. Mai 2020 gibt es für deutsche PS4-Spieler zwei Games geschenkt. Das erste ist "Journey" und gilt als Indie-Meisterwerk. Bei dem zweiten Spiel scheiden sich die Geister. "Knack 2" hat keinen guten Ruf in der Playstation*-Community und ein weiterer Aspekt gibt dem Geschenk von Sony einen bitteren Beigeschmack.

"Knack 2" und "Journey" für deutsche PS4-Spieler

Der Rest der Welt - ausgenommen China - bekommen nämlich statt "Knack 2" gleich drei Spiele mit "Uncharted: The Nathan Drake Collection". Diese enthält die Titel "Uncharted: Drake’s Schicksal", "Uncharted 2: Among Thieves" und "Uncharted 3: Drake’s Deception". Unter der offiziellen Mitteilung im Playstation-Blog macht sich Unmut über diese angebliche Ungleichbehandlung breit.

Ein Playstation-Spieler schreibt: "Knack 2 ernsthaft? Was Schlechteres habt ihr nicht gefunden? Selbst geschenkt noch zu teuer!!!" Andere wiederum können die Kritik nicht nachvollziehen, denn immerhin gebe es zwei Spiele geschenkt. Manch einer wolle dem viel kritisierten "Knack 2" auch eine Chance geben: "Also ich habe Knack 2 noch nicht gespielt, werde dies nun aber nachholen. Und wenn es mir nicht gefällt: ES WAR UMSONST!"

Aber warum gibt es in Deutschland überhaupt ein anderes Spiel als für den Rest der Welt? Dafür hat ein weiterer Nutzer eine plausible Erklärung: der Jugendschutz. "Ich denke, das hat man mit Sonys hiesigen Jugendschutzbestimmungen zu tun, welche immer schon äußerst restriktiv waren. Man denke da nur an diverse USK12/16/18 Demos, welche uns vorenthalten oder hinter PS Plus versteckt wurden sowie F2P Games, welche nur gegen einen Centbetrag herunterladbar sind. Das hat Sony schon seit Bestehen des PSN bei uns so gemacht und verweist auf Nachfrage stets auf den deutschen Jugendschutz. Warum das alles dann aber kein Problem in Steam, Xbox Live oder Nintendos eShop darstellt, erschließt sich mir bis heute nicht", vermutet er in den Kommentaren.

Österreichische Gamer beschweren sich über "Uncharted: The Nathan Drake Collection"

Gleichzeitig beschweren sich österreichische Spieler unter dem Beitrag, dass sie statt "Knack 2" die "Uncharted"-Spiele erhalten. Diese gab es im Nachbarland vor kurzer Zeit für PS-Plus-Spieler geschenkt. Allerdings richtet sich das aktuelle Geschenk-Angebot von Sony an alle PS4-Spieler - auch ohne PS-Plus-Abo. Damit kommen weitere Spieler in den Genuss der kostenlosen Spiele.

Die Gratis-Games können ganz einfach über den PSN-Store auf der Playstation 4 heruntergeladen werden. Beide Spiele gehören auch nach Ablauf der Initiative "Play at Home" am 6.Mai 2020 den Spielern.

