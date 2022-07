God of War Ragnarök: Collector‘s Edition geleakt – Insider verrät Inhalte

Von: Janik Boeck

God of War Ragnarök wird sehnlichst von der Gaming-Welt erwartet. Nun gibt es erste Leaks zur Collector‘s Edition. Ein Insider verriet, was die Fans erwartet.

Santa Monica, Kalifornien – God of War Ragnarök wird der vermutlich größte Hit des Jahres 2022 für PS4 und PS5. Der PlayStation Exklusiv-Titel wird von Sony-Fans seit der Ankündigung im Jahr 2020 herbeigesehnt wie kaum ein anderes Spiel. Noch bevor der Release von Kratos‘ neuer Reise bekannt ist, wurde nun die Collector‘s Edition geleakt, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Videospiel God of War Ragnarök Release (Datum der Erstveröffentlichung) 2022 Publisher (Herausgeber) Sony Interactive Entertainment (SIE) Serie God of War Plattform PS4, PS5 Entwickler Santa Monica Studio Genre Action-Adventure

God of War Ragnarök: Collector‘s Edition geleakt – Inhalt ist der Hammer

Woher stammt der Leak? Der Leak zur Collector‘s Edition von God of War Ragnarök stammt vom Insider Tom Henderson. Der ist in der Gaming-Szene inzwischen eine bekannte und angesehene Größe. Das liegt vor allem daran, dass viele seiner Vorab-Informationen zu verschiedenen Spielen korrekt sind. Zuletzt berichtete er über eine mögliche Ankündigung von God of War Ragnarök, die jedoch verschoben wurde. Nun veröffentlichte Henderson einen Artikel, in dem er auf die Verschiebung einging und außerdem über die Inhalte der Collector‘s Edition sprach. Seinen Informationen zufolge wird es zwei Versionen geben: die Jotnar Edition und die Collector‘s Edition.

God of War Ragnarök: Collector‘s Edition geleakt – Insider verrät Inhalte © Sony

Was steckt in der Jotnar und der Collector‘s Edition? Die Jotnar Edition umfasst neben dem Hauptspiel wohl eine Replik von Thors Hammer Mjölnir im Maßstab 1:1. Auch die Collector‘s Edition von God of War Ragnarök soll den Hammer des nordischen Donnergottes beinhalten. Zusätzlich steckt in der Collector‘s Edition wohl ein Haufen Aufnäher, eine Karte der Spielwelt und einiges mehr. Wie bei allen Leaks gilt aber auch hier: Mit Vorsicht genießen.

Wann erscheint God of War Ragnarök? Der Release von God of War Ragnarök soll im November sein. Das zumindest behaupten neben Tom Henderson noch andere Insider wie Jason Schreier. Das genaue Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Henderson zufolge ist wegen Releases der Konkurrenz der 11. November allerdings am wahrscheinlichsten. Wann die Bestätigung dazu kommt, bleibt abzuwarten. Sobald sie kommt, dürften aber auch die genauen Inhalte der Collector‘s Edition von God of War Ragnarök bekannt gegeben werden.