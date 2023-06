GTA 6 bekommt laut Insider weiteres Setting – Spieler erwartet Kuba-Knaller

Von: Aileen Udowenko

Eigentlich gilt es schon als sicher, dass GTA 6 nach Vice City zurückkehrt. Ein Insider überraschte nun aber mit einem weiteren, komplett neuen Setting.

Ohio, USA – Der nächste GTA-Teil soll sich laut Leaks wieder Miami als Vorbild nehmen. Und Fans freuen sich bereits über die Rückkehr nach Vice City. Allerdings bringt ein Insider jetzt ein weiteres Setting ins Spiel, das in GTA 6 wichtig werden könnte. Rockstar Games hat womöglich noch ein tropisches Reiseziel im Sinn.

GTA 6: Weiteres Setting soll in die Karibik führen

Das neue Setting: Die Mega-Leaks zu GTA 6 lassen keine Zweifel daran, dass Spieler wieder in den Straßen von Vice City ihr Unwesen treiben werden. Doch die ikonische Stadt und das an Florida angelehnte Umland, sind möglicherweise nicht das einzige, das es zu bestaunen gibt. Denn YouTuber Tyler McVicker überraschte in einem Livestream mit einem völlig neuen Setting.

Nicht zum ersten Mal in Vice City Bereits im vierten Teil der „Grand Theft Auto“-Reihe konnten Spieler Vice City erkunden. Das Spiel war damals an das Miami der 1980er Jahre angelehnt. GTA Vice City erschien zuerst 2002 für die PlayStation 2 und wurde ein Jahr später auch für PC und Xbox veröffentlicht. Spieler schlüpften in die Rolle von Thomas Vercetti der sich nach seinem Knast-Aufenthalt zu einem der wichtigsten Drahtzieher in Vice City entwickelte. Bis jetzt scheint es so, als könnten wir auch in GTA 6 wieder durch die Straßen des Miami-Klons wandern.

Laut Tyler verschlägt es die Spieler nicht nur in das GTA-Miami, sondern auch nach Kuba. Der Inseltaat in der Karibik könnte damit zu einem weiteren großen Schauplatz der Story des anstehenden Rockstar-Spiels werden. Außerdem verriet er, dass die Geschichte sich an dem Verbrecher-Pärchen Bonnie und Clyde orientieren wird.

Bleibt nur zu hoffen, dass die beiden Protagonisten nicht dasselbe Schicksal erleiden, wie die zwei Gangster. Ein Künstler zeigte schon eindrucksvoll, wie die spielbaren Charaktere in GTA 6 aussehen könnten.

GTA 6 doch nicht nur in Vice City? Insider bringt neues Setting ins Spiel © unsplash / pixabay / Rockstar Games (Montage)

Was ist dran? Woher Tyler McVicker seine Informationen hat, ist nicht genauer bekannt. In seinem Livestream vom 21. Mai klang er allerdings sehr optimistisch mit seinen Aussagen. Der freie Gaming-Journalist ist allerdings dafür bekannt, immer wieder an Insider-Informationen verschiedener Entwickler-Studios zu gelangen. Seine 354.000 Abonnenten auf YouTube versorgt er deshalb regelmäßig mit spannenden News aus dem Gaming-Bereich.

GTA 6 soll weiteres Setting bekommen – Zeitsprünge führen in die Karibik

Zeitsprünge in GTA 6: Allerdings ist das überraschende Karibik-Setting nicht die einzige neue Info von Tyler, denn er spricht auch von Zeitsprüngen in GTA 6. Laut dem Journalisten Jason Schreier soll das Game zwar in der heutigen Zeit spielen, Tyler scheint aber sehr sicher, dass Spieler durch Rückblenden in ein zeitversetztes Kuba geschickt werden.

Einige Fans denken sogar, dass Guarma aus Read Dead Redemption 2 als möglicher Prototyp für Kuba in GTA 6 entwickelt wurde. Allerdings würde sich die Community neben dem Kuba-Setting auch über die Rückkehr einer Haarmechanik aus RDR2 in GTA 6 freuen. Ob diese beiden Wünsche jedoch erfüllt werden, verriet Rockstar noch nicht, denn zum nächsten Teil der GTA-Reihe schweigt das Studio weiter.