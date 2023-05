Karl Lauterbach bringt Rezo zum Lachen – Gemeinsame TikTok-Lehrstunde

Von: Philipp Hansen

Rezo spricht live mit Karl Lauterbach und landet einen Hit auf YouTube. Der Gesundheitsminister meint: „Können ja offen reden“ und stiehlt dem Streamer die Show.

Aachen –Rezo, der Influencer und „Zerstörer der CDU“ trifft auf den amtierenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Beide veröffentlichen zusammen ein Video auf YouTube. Sie sprechen über die Legalisierung von Gras, gefährliche KIs und Klima-Kleber. Der Streamer erklärt darin dem promovierten Politiker, welches Memes TikTok unsicher machen. Dabei stiehl Karl Lauterbach dem jungen Hüpfer gewohnt trocken die Show und wird zum Publikumsliebling.

Name Nicht öffentlich bekannt Bekannt als Rezo Geboren am 14. August 1992 Genre Unterhaltung, Comedy Follower auf YouTube 1.700.000 Follower (Stand: Mai 2023) Follower auf Twitch 553.000 Follower (Stand: Mai 2023)

Rezo spricht mit Karl Lauterbach über TikTok, Gras und die böse Klima-Kleber

Diese beiden treffen aufeinander: Am 2. Mai 2023 haben sich Rezo und Karl Lauterbach zusammen an einen Tisch gesetzt und ein Video gedreht. Die beiden sind richtige Schwergewichte ihrer Zunft, aber ein eher untypisches Duo:

Karl Lauterbach ist der amtierende Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Der 60-Jährige gehört zur SPD, und unterrichtet als Professor auch an der Universität Harvard. Auf Twitter hat Lauterbach eine Million Follower.

Rezo ist eigentlich Musiker und Streamer, ist aber spätestens seit seinem politisch brisanten YouTube Video, mit der „Zerstörung der CDU“ auch überregional bekannt (20 Millionen Aufrufe). Dem 31-Jährigen folgen eine halbe Million Menschen auf Twitter sowie Twitch und fast zwei Millionen Abos verzeichnet Rezo auf YouTube.

Worüber sprechen Rezo und Lauterbach? Jetzt wird es ernst, könnte man wohl annehmen, wenn man sich die politische Sprengkraft der beiden anschaut. Doch weit gefehlt. Rezo und Karl Lauterbach unterhalten sich eher locker, gerade schon zwanglos über aktuelle Themen und lachen dabei fast mehr, dass sie diskutieren.

Die beiden sprechen über Klima-Kleber und natürlich über Bubatz, also den Genuss von Cannabis. Lauterbach spricht davon, dass 50 Gramm Gras pro Monat und Person legal werden sollen – 30 Gramm für unter 21-Jährige. Dabei gibt es dann Spitzen in Richtung Markus ‚Ich will für Bayern keine Drogen‘ Söder und seine CSU.

Hier das fast 12 Minuten lange Video von Rezo und Lauterbach auf YouTube:

Karl Lauterbach zeigt Rezo wie Humor geht – Gesundheitsminister sagt: „Können ja offen reden“

Lauterbach lernt TikTok kennen: Der fast doppelt so alte Karl Lauterbach stiehlt Rezo Humor-technisch die Show. Gewohnt trocken näselt sich der Gesundheitsminister durchs Video und ist sich wirklich für nichts zu schade – es „schaut ja niemand zu“ scherzt Karl Lauterbach. In weniger als einer Stunde hat das YouTube-Video schon über 30.000 Aufrufe, Tendenz steigend.

Das Video lebt davon, dass Rezo TikToks zeigt und der Gesundheitsminister seine Meinung zum Gesehenen abgibt. Manchmal kommt es zu Verständnisfragen und Rezo stichelt: „Haben Sie verstanden, was da passiert ist?“ Aber Rezo spielt gelassen den Erklärbären und erklärt dem Gesundheitsminister Memes, auch über Bubatz. Scherzhaft meint Lauterbach, er rede sich „um Kopf und Kragen“. Doch dem ist nicht so – in Rekordzeit füllen sich die Kommentare unter dem Video mit positiven Äußerungen über Karl Lauterbach.

Wie ist Ihre Meinung zum untypischen Duo Karl Lauterbach und Streamer Rezo? Der letztere ist übrigens inzwischen so einflussreich, dass Rezo in US-Amerikanischen Videospielen als Charakter auftaucht.