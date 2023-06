Kick-CEO gibt zu: Sein größtes Aushängeschild ist ein Risiko für die Plattform

Von: Ömer Kayali

Adin Ross gilt als Gesicht der Streamingplattform Kick. Der Chef sieht in dem Streamer jedoch ein großes Risiko für die Marke.

Hamburg – Kick macht im Kampf der Streamingplattformen dem Platzhirsch Twitch starke Konkurrenz. Einige namhafte Streamer sind bereits gewechselt. Zu ihnen zählt unter anderem Adin Ross. Der US-Streamer gilt als Aushängeschild von Kick („Face of Kick“). Doch der Chef der Streamingplattform hat nun zugegeben, dass Ross mit seinen kontroversen Streams ein Problem darstellt.

Name der Plattform: Kick (Kick.com) Inhaber: Kick Streaming Pty Ltd, Australien Inhalte: Streaming und Video on Demand Start der Plattform: 1. Dezember 2022

Kick-Chef sieht in Adin Ross ein „Risiko“ für die Plattform

Was ist passiert? Der Geschäftsführer von Kick, Ed Craven, hat in einem Interview über Adin Ross gesprochen. Er wurde gefragt, ob der Streamer kein „Risiko für die Marke“ darstelle aufgrund der vielen Fehltritte, die er sich in der Vergangenheit geleistet hat. Craven erklärte zunächst, dass Ross stark dazu beigetragen hat, Kick in der Streaming-Community bekanntzumachen. Er bestätigte jedoch auch, dass er riskant für die Marke sei:

„Wir hatten einige wirklich produktive Gespräche mit Adin, bei denen es auch um Kontroversen ging. Wir sind der Meinung, dass wir definitiv Fortschritte gemacht haben. Was das Risiko für die Marke angeht: Ich würde lügen, wenn ich nein sagen würde.“

Warum ist Adin Ross ein Risiko? Der Kick-Star ist in der Streaming-Community aus vielen Gründen in die Kritik geraten. Unter anderem streamte er den Super Bowl bei Kick – das größte Sport- und TV-Event in den USA. Er rechtfertigte dies damit, dass es bei Kick „keine Nutzungsbedingungen“ gäbe. Das ist nur ein Beispiel. Er fällt auch mit seinen regelmäßigen misogynen und transfeindlichen Aussagen auf – dazu passt, dass er mit dem kontroversen Influencer Andrew Tate befreundet ist.

Warum wollen Twitch-Streamer überhaupt zu Kick wechseln?

Darum treibt es viele Streamer weg von Twitch: Viele erwägen einen Wechsel zu Kick oder anderen Streamingplattformen aufgrund der strengen Vorgaben von Twitch. Zuletzt sorgten neue Regelungen für Werbeanzeigen in den Twitch-Livestreams für Aufregung. Kick bietet den Streamern sehr viele Freiheiten. Der namhafteste Zugang ist bislang der von Felix Lengyel – besser bekannt als „xQc“. Für den kanadischen Internet-Star soll der Twitch-Konkurrent unfassbare 100 Millionen US-Dollar geboten haben. Kick lockt auch Casino-Streamer zu sich, denen Twitch vor einer Weile einen Riegel vorgeschoben hat.