Knossi steckt in Vollsperrung fest – Twitch-Streamer muss Nacht auf A8 verbringen

Von: Noah Struthoff

Knossi: Moderator, Entertainer und König von Twitch. © DPA/Christoph Hardt

Twitch-Streamer Knossi verbrachte eine ganze Nacht im Schnee-Chaos auf der A8. Dort wurde der Streamer zum Helder vieler Autofahrer.

Aichelberg – Twitch*-Streamer* Knossi verbrachte eine bitterkalte Nacht auf der A8 im Süden von Deutschland. Durch eine Vollsperrung aufgrund von Schneefall steckte Knossi* eine ganze Nacht auf der Autobahn fest. Immer wieder informierte er seine Instagram-Follower und gab wichtige Ratschläge. Währenddessen pilgerten immer mehr Fans des Streamers zu seinem Auto in der Vollsperrung, die Knossi dann mit Getränken versorgten.

ingame.de* verrät Ihnen, wie die Geschichte ausging und wie Knossi die Nacht in der Kälte verbrachte.

Twitch-Streamer Knossi nimmt seine Follower oft in seinem Leben mit. Das passiert per Livestream oder Instagram-Story. Diese kalte Nacht wird Knossi allerdings nicht so schnell vergessen und der Streamer zeigte sich glücklich, als er endlich aus dem Stau herauskam.