Knossi trainiert für 7 vs. Wild – Testlauf zieht 75.000 Fans in den Stream

Von: Janik Boeck

Knossi 7 vs. Wild: Die Machete kommt wohl mit © Twitch: Knossi / Fritz Meinecke (Montage)

Knossi trainiert für den Dschungel. In einem Testlauf probierte er in seinem Stream sämtliche Gegenstände und Techniken aus, die er braucht. Fans liebten es.

Baden-Baden – Es wird langsam ernst für den selbstgekrönten König von Twitch. Jens „Knossi“ Knossalla wird Ende des Monats in 7 vs. Wild Staffel 2 antreten. In der Survival-Serie von und mit Fritz Meinecke wird der Streamer alleine auf einer tropischen Insel ausgesetzt und muss von da an sehen, wo er bleibt. Mit nichts als der Kleidung am Körper und sieben Gegenständen bewaffnet geht es ums blanke Überleben. Dafür trainierte Knossi nun auf Twitch in einem Testlauf – und begeisterte so viele Fans wie lange nicht.

Knossi gehört zu den auserwählten Teilnehmern von 7 vs. Wild Staffel 2. Weil die Dreharbeiten für das Tropen-Abenteuer schon Ende August beginnen, geht beim selbsternannten Twitch-König langsam der Ernst des Lebens los.