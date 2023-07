„Einfach 30 Jahre älter„: Knossi überrascht Fans mit völlig neuer Frisur

Von: Ömer Kayali

Twitch-Streamer Knossi hat sich umstylen lassen. Mit seiner neuen Frisur erinnert er seine Fans an verschiedene andere Prominente.

Hamburg – Knossi ist immer wieder für eine Überraschung gut. Der Twitch-Streamer hat nun seinen völlig neuen Look enthüllt. Während seiner Freundin Lia die Frisur gefällt, finden seine Fans, dass er jetzt viel, viel älter aussieht. Mit seinen Haaren sieht er zudem anderen bekannten Personen angeblich zum Verwechseln ähnlich.

Vollständiger Name Jens Knossalla Bekannt als Knossi Geburtstag 7. Juli 1986 Geburtsort Malsch Follower auf Instagram 1,7 Millionen (Stand Juli 2023) Follower auf Twitch 2,2 Millionen (Stand Juli 2023)

Knossi färbt sich die Haare … „Schneeweiß“

Was ist passiert? Knossi hat in einem seiner letzten Livestreams vom Juli 2023 auf Twitch seine neue Frisur präsentiert. Der Streamer hat sich die Haare sehr hell gefärbt. Damit sieht der Entertainer ganz anders aus. Viele Fans schreiben in den Kommentaren zum Beispiel: „Einfach 30 Jahre älter“.

Die Zuschauer vergleichen Knossi nun zudem unter anderem mit Heino, Michael Mittermeier, Bastian Schweinsteiger, Gandalf oder Guido Cantz. Hier ein Clip des neuen Knossis bei TikTok:

Das sagt Knossi zum Spott: Knossi selbst fühlt sich sehr wohl mit dem Ergebnis. Er vergleicht seinen neuen Look auch mit Bastian Schweinsteiger oder dem Scooter-Frontman H.P. Baxxter. Freundin Lia ist auch zufrieden, obwohl es ungewohnt ist: „Es ist wirklich schneeweiß. Ich find‘s wirklich nicht schlecht!“.

Wer ist Knossi eigentlich? Knossi, mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla, ist ein deutscher Twitch-Streamer, Entertainer und Moderator. Er ist vor allem bekannt für seine unterhaltsamen Livestreams, in denen er verschiedene Inhalte präsentiert, darunter Gaming, Casino-Streams und Shows. Sein Markenzeichen ist seine charismatische und enthusiastische Persönlichkeit, die ihm eine große Fangemeinde beschert hat. Er ist einer der bekanntesten Streamer in Deutschland. Neben seiner Tätigkeit als Streamer ist Knossi auch als Moderator und Entertainer in verschiedenen Fernsehsendungen und Events tätig.

Knossi freut sich schon auf 7 vs. Wild Staffel 3

Streamer gegen die Wildnis: Knossi wird dieses Jahr wieder an der 3. Staffel der Survival-Show 7 vs Wild teilnehmen. Seine Frisur würde zu diesem Anlass bestens passen, da er damit wie ein Wolf aussieht, findet der Streamer. Die Vorfreude auf seine Tage in der Wildnis ist somit da. Eine Sache beschäftigt ihn als Raucher jedoch: Wie er seinen Tabak bei 7 vs Wild einschleusen kann.