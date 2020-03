PS5 als Kugel? Design-Fake amüsiert die Fans

Weil Sony weiterhin das Design der PS5 geheim hält, denken sich Fans eigene Gehäuse aus. Jetzt gibt es die Playstation 5 als Kugel. Eine Antwort auf die Xbox Series X?

Ein Fake zeigt die PS5 als Kugel .

. Wie die echte Playstation 5 aussieht, verrät Sony immer noch nicht.

aussieht, verrät immer noch nicht. Microsoft hat mit dem Design der Xbox Series X etwas gewagt.

Wie sieht die neue PS5 von Sony* aus? Das wissen bisher nur die Japaner selbst. Die Öffentlichkeit durfte die Next-Gen-Konsole immer noch nicht sehen. Aus Verzweiflung basteln einige Fans nun Fake-Bilder der Playstation 5. Anfang März 2020 sorgte ein besonders ausgefallenes Design für Lacher bei Internet-Nutzern.

Die PS5 als Kugel - Fan-Design im Netz aufgetaucht

Es zeigt die PS5 als Kugelmit abgeflachtem Deckel und Boden. Zu sehen ist die PS5-Sphäre von drei Seiten. An der Front prangt das große Playstation-Logo und über dem Blu-Ray-Laufwerk ist das kleinere PS5-Logo* angebracht. Darunter sind zwei USB-Anschlüsse für die Controller. Auf der Rückseite gibt es Anschlüsse für LAN-Kabel, HDMI und Strom.

Auf Reddit – wo das Bild am 3. März geteilt wurde – schwanken die Nutzer zwischen Unglaube und Lachanfall. Manch einer erklärt analytisch, warum eine Kugel keine gute Form für eine Konsole wäre und stellt Sonys Verstand infrage. Andere wiederum erkennen darin den Todesstern oder den Androiden BB8 aus "Star Wars". Ein Nutzer kommentiert ironisch: "Wo sind die roten TFLOPS-Fische? Sind die aus dem Aquarium geflohen?"

Ebenfalls spannend: Zwei PS5-Modelle zum Start? Das ist dran an den Gerüchten.

Warum die Kugel kein gutes PS5-Design wäre

Das Bild ist natürlich nur ein Fake eines Playstation-Fans und wurde auf Reddit bereits wieder gelöscht. Auf Twitter findet sich aber zum Glück noch eine Abbildung. Ein Kugel-Design der PS5 gilt als sehr unwahrscheinlich, da es für Sony schwierig sein dürfte, alle Komponenten einer Next-Gen-Konsole in solch einer Form unterzubringen – ohne, dass die Kugel riesig wird. Zudem dürften nicht viele Spieler genügend Platz haben, überhaupt eine Kugel in die Nähe ihres Fernsehers zu stellen.

Ein ausgefallenes Design wäre aber auch ein Angriff auf die Xbox Series X von Microsoft*. Der Konzern aus Redmond hat Ende 2019 seine neue Konsole enthüllt und mit dem Aussehen überrascht. Die neue Xbox ist rechteckig und erinnert eher an einen Mini-PC-Tower. Womit Sony in den Konsolenkampf zieht, zeigt sich vermutlich in den nächsten Wochen, wenn endlich die PS5 präsentiert wird.

Mehr lesen: Spiele der Xbox Series X - Diese Games erscheinen für die Microsoft-Konsole.

Umfrage: Playstation 5 oder Xbox One Series X?

Auch interessant: PS5 und Xbox Series X - Verzögert das Coronavirus die Produktion?

anb

"Cyberpunk 2077", "Doom Eternal" und "Half-Life": Diese Spielekracher erscheinen 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks