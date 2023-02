Elden Ring DLC: Leaker spricht von neuen Inhalten für Rollenspiel-Epos

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Elden Ring im Test: Fast schon unverschämt © Bandai Namco /From Software

Vor knapp einem Jahr wurde das Actions-Rollenspiel Elden Ring veröffentlicht. Ein Leaker ist sich jetzt sicher, dass bald ein großer DLC folgt.

Tokio, Japan – Wer in Elden Ring die Story des Spiels durchspielen möchte, der muss dafür viel Zeit mitbringen. Laut den Entwicklern von From Software bietet das Game eine Spielzeit von rund 30 Stunden, doch in der Realität sieht das ganz anders aus. Wenn man sich in Zwischenland allen Haupt- und Nebenquests annimmt, verbringt man schnell über 100 Stunden im Action-Rollenspiel, für Fans ist das aber noch nicht genug. Der Wunsch nach einem DLC zum Fantasy-Epos ist dementsprechend groß und laut einem Leaker könnte dieser Traum wohl bald in Erfüllung gehen.

ingame.de verrät alles zu den Leaks rund um einen möglichen Elden Ring DLC.

Mehr zum Thema Elden Ring DLC wird „gewaltig“ – Leaker spricht über neue Inhalte

Auch wenn Frust in Elden Ring zum Spielkonzept gehört, haben die meisten Fans mittlerweile wohl mindestens eines der sechs unterschiedlichen Enden des Spiels erreicht. Höchste Zeit also, dass From Software mit neuen Inhalten nachlegt. Tatsächlich soll wohl bereits ein DLC zu Elden Ring geplant sein, dies ging zumindest aus einer geleakten Discord-Nachricht des Dataminers Lance McDonald hervor.