LoL Worlds Finale 2019: G2 – FPX im Live-Ticker: Wer holt sich den Titel?

Europa gegen China lautet das Finale in der LoL WM 2019. Kann G2 die LoL Worlds gegen FPX gewinnen? Unser Live-Ticker informiert über das aktuelle Spielgeschehen.

G2 Esports - FunPlus Phoenix 0:0 (Best of 5), Sonntag 13:00 Uhr.

Das Finale 2019 findet in Paris statt

statt Es wird mit einem neuen Zuschauerrekord bei den LoL Worlds gerechnet

G2 Esports - FunPlus Phoenix 0:0 im Finale der LoL WM 2019

Team G2 Esports: Martin "Wunder" Hansen (Top-Laner), Marcin "Jankos" Jankowski (Jungler), Rasmus "Caps" Winther (Mid-Laner), Luka "Perkz" Perkovic (Ad-Carry), Mihael "Mikyx" Mehle (Supporter), Hampus "Promisq" Abrahamsson (Supporter/Ersatz), Coach: Fabian "GrabZ" Lohmann Team FunPlus Phoenix (FPX): Kim "Gimgoon" Hansaem (Top-Laner), Tian-Liang "Tian" Gao (Jungler), Tae-Sang "Doinb" Kim (Mid-Laner), Weixiang "LWX" Lin (Ad-Carry), Qingsong "Crisp" Liu (Supporter), Ping "Xinyi" Chang (Supporter/Ersatz), Coach: Chen "WarHorse" Ju-Chih Spielstand: - Ort: Paris

12:50 Uhr - Die Moderatoren bewerten die Teams. Zwei Spieler sind für alle Experten die wichtigsten Spielmacher, nämlich Perkz von G2 und Doinb aus dem FPX-Team. Diese beiden Spieler werden einen starken Einfluss auf das Ergebnis des Finales haben.

12:35 Uhr - G2 spielt in wenigen Minuten gegen FPX. Die Halle in Paris ist schon jetzt fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Europäer drücken fast geschlossen dem Team von G2 Esports die Daumen. Gleich beginnt die Eröffnungszeremonie.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zu dem LoL Worlds Finale 2019 in Paris! Kann G2 Esports in der Heim-WM den Titel holen und Europa nach acht Jahren wieder an die League of Legends Weltspitze führen? Wir informieren hier am Sonntag, den 10. November 2019 zu den allerwichtigsten Geschehnissen der WM. Eine noch detailliertere Berichterstattung bietet ingame.de* mit seinem LoL Worlds Live-Ticker.

G2 Esports hat bei der LoL WM 2019 gute Chancen auf den Titel

Mit dem Team von G2 Esports hat Europa ein heißes Eisen im Finale der LoL WM, denn die Mannschaft um den deutschen Coach Fabian Lohmann hat in dieser Saison alle Titel abgeräumt, die man gewinnen kann. Das Team spielt in der höchsten europäischen Profi-Liga von League of Legends (LEC) und konnte diese in den letzten Jahren sechsmal in den Sommer- und Frühlings-Playoffs gewinnen. Sollte das Team in Paris auch die LoL Worlds 2019 gewinnen, dann haben sie alle möglichen Titel dieses Jahres erspielt.

Chinas Hoffnung in der LoL WM 2019 ruht auf FunPlus Phoenix

Das Team FunPlus Phoenix ist erst seit knapp zwei Jahren auf der internationalen LoL-Bühne, da es erst 2017 gegründet wurde. Im ersten Jahr scheiterte das Team noch in den Playoffs, konnte aber in diesem Jahr schon den Titel in der höchsten chinesischen Profi-Liga (LPL) gewinnen. FPX konnte auch in der Gruppenphase überzeugen, denn das Team landete dort auf dem ersten Platz mit lediglich zwei Niederlagen. Allerdings ist nach Expertenmeinung die Gruppe von FPX etwas einfacher gewesen, als die von G2.

