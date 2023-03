100 Level an einem Tag – Superfan levelt in Fortnite aufs Maximum

Von: Joost Rademacher

100 Level an einem Tag – Superfan levelt in Fortnite aufs Maximum © Epic Games (Montage)

Ein Fortnite Spieler hat den Battle Pass des Spiels in nur einem Tag auf Level 100 hochgespielt. Der Fan erklärt seine Methoden.

Cary, North Carolina – Um alle regulären Belohnungen einer Saison von Fortnite freizuschalten, muss man den Battle Pass bis auf Level 100 bringen. Epic Games liefert zwar ständig neue Quests und wöchentliche Aufträge, aber normale Spieler dürften an einem Battle Pass die gesamte Season zu kauen haben. Ein Hardcore-Fan von Fortnite hat aber schon in fünf Seasons eine irre Marke geknackt: Er hat den Battle Pass an einem einzigen Tag von Level 1 auf Level 100 gebracht, mit ganz einfachen Methoden.

Für jede Fortnite Season seit dem Start von Chapter 3 versucht (und schafft) ThatOneWooper die One-Day-Challenge und bis Chapter 3 Season 4 hat er sich dabei stetig verbessert. In der letzten Season schaffte er die Herausforderung sogar in nur 4,5 Stunden. In Chapter 4 hat er dagegen wieder einiges an Zeit verloren.