MckyTV: Twitch-Streamer schafft keinen einzigen FIFA-Sieg in fünf Tagen

MckyTV: Twitch-Streamer schafft keinen einzigen FIFA-Sieg in fünf Tagen © Instagram: trymacs/Imago

MckyTV hat auf Twitch eine Challenge gestartet, welche den 28-Jährigen zum Verzweifeln bringt. Besonders hadert der Streamer mit EAs Fußballsimulation FIFA 22.

Hamburg, Deutschland – Eine Challenge, die ihresgleichen sucht. MckyTV ist seit dem 14.06. ununterbrochen am Streamen. Grund dafür ist eine Challenge, welche sich der Twitch-Streamer selbst auferlegte. Der 28-Jährige wollte Siege in Valorant, FIFA 22, Bloodhunt, League of Legends, Warzone, Fall Guys und Fortnite holen, bevor er den Stream beenden darf.

MckyTV ist keiner, der vor einer schweren Aufgabe zurückschreckt. Nicht ohne Grund stellte er sich Trymacs in einem Boxkampf. Auf Twitch folgte nun die „Bodenlose Challenge“, wie der Streamer seine eigens kreierten Aufgaben betitelte. Dabei wollte der 28-Jährige in 7 verschiedenen Spielen eine gewisse Anzahl an Siegen sichern.