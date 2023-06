Militante Veganerin schießt gegen Rammstein-Kritiker: „Blutrünstige Heuchler“

Von: Aileen Udowenko

Die Militante Veganerin reagiert auf die Rammstein-Vorwürfe. Für sie dürfe sich niemand über die Anschuldigungen aufregen, der selber nicht vegan lebt.

Triggerwarnung: Dieser Artikel beinhaltet Themen wie sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Betäubungsmitteln, die negative Reaktionen bei Lesenden auslösen können.

Hamburg – Auch mehrere Wochen nach dem Konzert in Vilnius wird weiter über die schweren Vorwürfe gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann diskutiert. Während sich viele Menschen mit den Opfern der Anschuldigungen solidarisieren, gibt es aber auch Stimmen, die weiterhin hinter dem Sänger stehen. Die Militante Veganerin schießt jetzt ebenfalls gegen die Kritiker. Allerdings zieht Raffaela Raab Vergleiche zum Tier-Missbrauch.

Name Raffaela Raab Bekannt als Militante Veganerin Geburtsjahr 1996 Follower auf Instagram 55.600 Follower auf TikTok 504.800

Militante Veganerin äußert sich zu Rammstein-Vorwürfen: „Genau das, was ihr den Tieren antut“

Das sagt die Militante Veganerin: In einem YouTube Video vom 22. Juni äußert sich Raffaela Raab zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Statt sich allerdings aktiv gegen die womöglich ausgeübte Gewalt an den Frauen auszusprechen, nutzt sie die Vorwürfe, um auf das Tierleid aufmerksam zu machen. Die Anschuldigungen zum Machtmissbrauch und zur Betäubung junger Mädchen kommen ihr aus einem anderen Zusammenhang bekannt vor: „Nichts anderes, als das, was ihr nicht Veganer*innen den Tieren tagtäglich antut.“

Was ist passiert?

Nach einem Rammstein-Konzert am 22. Mai 2023 in Vilnius, veröffentlichte eine Besucherin (Shelby Lynn) Bilder ihres Körpers, übersät mit blauen Flecken und Blutergüssen.

Shelby Lynn behauptet, sie sei von einer Mitarbeiterin der Band zu einer Party vor der Show mit Till Lindemann eingeladen worden.

Als sie hierfür in ein separates Zimmer geführt wurde, erhielt sie vom Rammstein-Sänger einen Tequila-Shot und sollte anschließend mit ihm schlafen.

Die sexuelle Handlung lehnte Shelby Lynn ab, woraufhin Till Lindemann hitzig reagiert haben soll.

An den restlichen Abend kann sich die Konzertbesucherin nach eigenen Aussagen nur stückhaft erinnern. Wie sie zu ihren Verletzungen kam, weiß sie nicht, aber sie vermutet, dass ihr im Shot von Till Lindemann Drogen verabreicht wurden.

In ihrem Video zieht Raffaela Raab drastische Vergleiche zwischen den Vergewaltigungsvorwürfen und der Gewalt an Tieren. So umschreibt sie beispielsweise die Aftershowpartys, zu denen Mädchen geführt worden, mit dem Weg von „Lämmchen“ zur Schlachtbank, denn beide Parteien würden nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Bereits auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sich die Militante Veganerin mit einem Schild mit der Beschriftung: „Wer schlimm findet, was Rammstein angeblich gemacht hat, aber nicht vegan lebt, ist ein blutrünstiger Heuchler.“

Unter ihrem Video „Du bist schlimmer als Rammstein“ erhält die Militante Veganerin von ihren Fans viel Zuspruch. „Mich faszinieren Menschen, die sich für andere einsetzen und Wahrheiten aussprechen trotz jeder Menge Hass und Ablehnung.“ Allerdings sind nicht alle Zuschauer mit den Ausführungen von Raffaela Raab einverstanden. Im Netz ist die Rede von einer Instrumentalisierung der Thematik rund um Rammstein.

Militante Veganerin schießt gegen Rammstein-Kritiker: „Blutrünstige Heuchler“ © Militante Veganerin / YouTube

Militante Veganerin gegen Rammstein-Kritiker – „Ganz schön Whataboutism“

Die Kritik am Video: Der Vergleich zwischen den Vorwürfen gegen Till Lindemann und dem Tier-Missbrauch stößt einigen Zuschauern bitter auf. „Sowas sollte man niemals in Relation setzen, da beide Thematiken sehr schlimm sind und durch solche Vergleiche immer eine Seite relativiert und instrumentalisiert wird.“ Auch der YouTuber TiltedFloste widmete sich in einem Video den Aussagen der Militanten Veganerin. Hier ist das Video zu sehen:

Für den YouTuber bedient sich die Militante Veganerin „an Konzepten und Begriffen, die spezifisch für menschliche Dynamiken sind“, dies sei laut ihm „eine problematische Analogie“. Zwar müsse man das Leid der Tiere ernst nehmen, aber Begriffe wie „Femizid“ im Zusammenhang mit Tierleid zu setzen, würde die Wichtigkeit im menschlichen Kontext verkennen. Auch der dunkle Parabelritter äußerte sich zu den Vorwürfen, allerdings stellte sich dieser hinter die Opfer des Skandals um Rammstein.

Hier gibt es Hilfe: Wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Opfer von sexueller Gewalt sind, gibt es einige Hilfsstellen, an die Sie sich wenden können. Beim Weißen Ring bekommen Opfer von Kriminalität jeder Art Hilfe. Alternativ ist die Nummer gegen Kummer eine gute Anlaufstelle. Frauen und Mädchen können sich bei Ophelia melden.