7 vs. Wild schickt Teilnehmer in Beliebtheitswettbewerb – stellt Gewinne in Aussicht

Von: Josh Großmann

Knossi präsentiert die Fanblast-Integration zu 7 vs. Wild. Damit kann man an Votings zur Show teilnehmen und Preise gewinnen – so gehts.

Perleninseln, Panama – Von Folge zu Folge kommen bei 7 vs. Wild Staffel 2 neue Fragen auf. Wer macht zuerst Feuer? Wer angelt den ersten Fisch? Wer geht am Ende als Sieger der YouTube-Survival-Show vor? Nun präsentiert der Streamer Knossi die Fanblast-Integration zu 7 vs. Wild auf Twitch. Bei Fanblast kann man an Abstimmungen zum Event teilnehmen und Punkte sammeln – einer der Preise ist der Hut, den Knossi bei 7 vs. Wild getragen hat.

ingame.de präsentiert, wie man mit Fanblast an Abstimmungen zu 7 vs. Wild teilnimmt und welche Preise es zu holen gibt.

Viele Live-Events von Knossi auf Twitch wurden durch Fanblast um eine interaktive Komponente erweitert. Dort lassen sich Abstimmungen und Vorhersagen zu laufenden Events abgeben. Nun gibt es Fanblast auch für 7 vs. Wild und dort kann man coole Preise gewinnen. Beispielsweise die Mütze, die Knossi bei 7 vs. Wild auf dem Kopf trug.