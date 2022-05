Modern Warfare 2 auf PSVR 2? Neuer Spielmodus könnte bei State of Play auftauchen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Modern Warfare 2 auf PSVR2? Neuer Spielmodus könnte bei State of Play auftauchen © Activision

Neue Hinweise für Modern Warfare 2 lassen einen exklusiven VR-Modus auf PlayStation vermuten. Schon in wenigen Tagen könnte der Reveal kommen.

Santa Monica, Kalifornien – Das diesjährige Call of Duty ist endlich enthüllt und abermals ist der Hype in der Fanbase der Reihe enorm hoch. Modern Warfare 2 soll der Titel für das Jahr 2022 heißen, nicht zu verwechseln mit Modern Warfare 2 von 2009. In diesem Jahr könnte nicht nur das erfolgreichste Call of Duty aller Zeiten einen würdigen Nachfolger finden, Fans könnten den Shooter womöglich so nah erleben, wie noch nie zuvor.

Wie ingame.de berichtet, könnte Modern Warfare 2 einen Spielmodus für PSVR2 erhalten.

Mehr zum Thema Modern Warfare 2: Exklusiver Modus für PSVR2? Preview bei State of Play erwartet

Wie Okami Games auf Twitter angegeben hat, könnte Modern Warfare 2 zum Release mit einem VR-Modus kommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Call of Duty mit einer Virtual-Reality-Erfahrung auf den Markt kommt. Schon bei Infinite Warfare gab es begleitend eine kleine „VR-Experience“, die Spieler*innen in das Cockpit eines Jet Fighters setzte, aber mehr als nettes Gimmick diente. Im Fall von MW2 soll der erwartete VR-Modus exklusiv für die PSVR2 erscheinen.