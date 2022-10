Modern Warfare 2 bringt Extras für PS5 – Fans fordern faire Rewards auf PC und Xbox

Von: Joost Rademacher

Modern Warfare 2 bringt Extras für PS5 – Fans fordern faire Rewards auf PC und Xbox © Activision (Montage)

Modern Warfare 2 feiert Release, aber manche Fans sind nicht in Partylaune. In sozialen Medien regen sich Spieler über die exklusiven Boni auf PS4 und PS5 auf.

Santa Monica – Call of Duty ist zurück auf den heimischen Bildschirmen. Modern Warfare 2 ist erschienen und schon jetzt stürzen sich tausende Fans weltweit in ihre Gefechte auf PC, PS5 und Xbox Series X. Zwischen den Plattformen ist CoD aber nicht gleich CoD. Wieder einmal bekommen Spiele auf PlayStation ein paar Extrawürste, die anderen Fans so gar nicht schmecken. Also gehen diese jetzt in den sozialen Medien auf die Barrikaden.

Seit einigen Jahren schon hat Call of Duty eine enge Partnerschaft mit PlayStation am Laufen, also ist es grundsätzlich nichts Neues, dass Fans auf PS4 und PS5 ein wenig bevorzugt werden. Mit dem Launch von Modern Warfare 2 treibt Activision die Extrawürste aber auf die Spitze.