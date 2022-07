Modern Warfare 2: CoD-Pro deckt Neuerungen im Movement auf

Von: Aileen Udowenko

Modern Warfare 2: CoD-Pro deckt Neuerungen im Movement auf © Activision

Modern Warfare 2 wird noch im Herbst dieses Jahres erscheinen. Der CoD-Profi Swagg offenbart schon vorab einige Änderungen im Movement.

Santa Monica – Modern Warfare 2 wird von den Fans der Serie schon sehnlichst erwartet. Um sich von seinem Vorgänger abzuheben, bekommt der Call of Duty Ableger einige Neuerungen im Movement. Die Änderungen sollen dabei sowohl das Hauptspiel Modern Warfare 2 als auch Warzone 2 betreffen. Der CoD-Pro Swagg, durfte schon vor dem offiziellen Release am Spiel Hand anlegen. In einem Stream enthüllt er nun die Änderungen des Movements im First-Person-Shooter von Infinity Ward.

ingame.de verrät, auf welche Neuerungen im Movement sich die Spieler von Modern Warfare 2 einstellen sollten.

Eine Neuerung in Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist die Einführung des Dolphin Dives. Hierbei handelt es sich um eine Movement-Mechanik bei der sich der Spieler sehr schnell zu Boden bewegen kann. Dieses Feature gab es bereits in Call of Duty: Black Ops, Black Ops 2, Call of Duty Online und Call of Duty WWII. In Warzone blieb den Spielern diese Mechanik bisher allerdings vorenthalten. Doch laut Swagg könnte sich dies anscheinend bald ändern.