Modern Warfare 2: YouTuber fordert vergessenes Feature für Langzeitmotivation

Von: Janik Boeck

Modern Warfare 2 ist noch nicht einmal in Sicht. Trotzdem haben Fans schon Wünsche zum neuen Call of Duty. Auch ein vergessenes Feature gehört dazu.

Santa Monica, Kalifornien – Das neue Call of Duty*, das noch 2022 erscheinen soll, wird ein direkter Nachfolger des Action-Hits Modern Warfare (2019)*. Der Shooter, der momentan nur als Modern Warfare 2 bezeichnet wird, sorgt schon lange vor einer offiziellen Ankündigung für ordentlich Gesprächsstoff bei den Fans. Ein YouTuber hat nun ein vergessenes Feature ins Gespräch gebracht, das den Shooter seiner Meinung nach deutlich besser machen würde.

Der Vorschlag zum vergessenen Feature, das Modern Warfare 2 unbedingt braucht, stammt vom YouTuber TheXclusiveAce. Der ist in der Community für seine informativen Videos rund um Call of Duty bekannt. In diesen fasst er immer wieder Leaks und Gerüchte zu sämtlichen Spielen der Reihe zusammen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.