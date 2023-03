Das Pokémon Ditto tarnt sich in PoGO als 8 neue Monster

Von: Philipp Hansen

Das Pokémon Ditto tarnt sich in PoGO als 8 neue Monster © Niantic / ingame.de (Montage)

Ditto versucht Trainer in Pokémon GO zu täuschen. Seit dem „Lets GO!“-Event versteckt es sich als 8 neue Pokémon mit guten Shiny-Chancen.

San Francisco – In Pokémon GO stiehlt Ditto im neuen Event „Let‘s GO!“ Meltan locker die Show. Der kleine Formwandler versteckt sich hinter 8 anderen Monstern als bisher üblich. Doch Trainer lassen sich nicht täuschen. So findet und fängt man das seltene Pokémon und staubt jetzt so einfach wie nie ein Shiny Ditto ab.

ingame.de verrät alles zum neuen Ditto in Pokémon GO:

An sich ist es kompletter Zufall, ob sich hinter einem der gelisteten Pokémon tatsächliche in Ditto versteckt. Erst nach dem erfolgreichen Wurf und Fang sieht man, ob man da ein Ditto eingesackt habt. Doch im laufenden „Lets GO!“-Event scheint die Spawnrate von Ditto massiv erhöht zu sein. Also gilt es, zuzuschlagen.