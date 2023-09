„Ein Nein ist ein Nein“: MontanaBlack rechnet mit Andreas Kieling nach Vorfall bei 7 vs. Wild ab

Der 7 vs. Wild-Vorfall mit Andres Kieling beschäftigt weiterhin die Fans. Auch MontanaBlack kann sich nicht verkneifen, seine Meinung über den 63-Jährigen abzugeben.

Buxtehude – Mittlerweile werden wohl alle Fans von 7 vs. Wild über die Übergriffigkeit von Andreas Kieling gegenüber Ann-Kathrin Bendixen – aka Affe auf Bike – gehört haben. MontanaBlack geriet selbst schon für frauenfeindliche Aussagen in Kritik, sodass einige seiner Anhänger gespannt auf die Meinung des Streamers warteten. Nun äußert sich MontanaBlack auf Twitch und rechnet mit Andreas Kieling ab.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 2. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.950.000 (Stand September 2023) Follower auf Twitch 5.100.000 (Stand September 2023)

Das sagt MontanaBlack zum Kieling-Vorfall – Sexismus-Skandal bei 7 vs. Wild

Was ist passiert? Andreas Kieling wurde bei 7 vs. Wild rausgeworfen und der Fall schlägt hohe Wellen in der ganzen deutschen Streaming-Gemeinde. Durch das Zurückweisen der Vorwürfe durch Kielings Anwalt wurde nun die genaue Situation bekannt und Fans der Show sind schockiert.

Selbstverständlich hat auch MontanaBlack davon gehört und gibt seine Meinung auf Twitch ab. Den Mitschnitt der Reaktion hat der Streamer auf YouTube hochladen lassen – das Video haben wir hier eingebunden.

Das sagt MontanaBlack: Sofort wird klar, dass MontanaBlack vom grenzüberschreitenden Verhalten des Tierfilmers angewidert ist. Die Tanz-Situation zwischen kieling udn Affe auf Bike an der Raststätte kommentiert der 36-jährige Streamer als „extremst unangenehm“ und erklärt, was einige spezielle Kollegen nicht zu verstehen scheinen: „Tanzen heißt nicht gleich, sich nahezukommen“.

Zwar könne man schüchterne oder verlegene Menschen auch versuchen, von einem Tanz zu überzeugen: „Natürlich kann man dann auch mal nach der Hand greifen“. Doch „nichts von dem, was ich erzähle, rechtfertigt einen sexuellen Übergriff“, macht MontanaBlack deutlich. Einem Fan, der Kieling einen „alten Lustmolch“ nennt, stimmt der Twitch-Star zu.

„Für mich hört es sich nach einem alten, verbitterten Mann an, der auf Biegen und Brechen gerne noch mal an eine jüngere Frau bezirzen, anfassen, mit schlafen möchte oder ähnliches. Sich denkt, er wäre eine Nummer und die Frauen würden ihm zu Füßen liegen.“

So einfach ist es: Auch wenn MontanaBlack selbst schon für frauenfeindliche Aussagen in die Kritik geraten ist, beruft er sich auf den guten Umgang, in dem er aufgewachsen ist. „Ein Nein ist ein Nein“, sollen ihm seine Eltern schon als Kind beigebracht haben. Dass Andreas Kieling scheinbar liebe junge Frauen begrapscht, als die positive Publicity durch 7 vs. Wild mitzunehmen, sind für Monte falsch gesetzte Prioritäten.

MontanaBlack und Kritik an frauenfeindlichen Aussagen 2020 fiel MontanaBlack vermehrt mit unüberlegten Aussagen über und gegenüber Frauen auf. Das Ganze ging so weit, dass der Streamer von Twitch temporär gesperrt wurde. Der MontanaBlack-Skandal im Malta-Urlaub wird sogar von KuchenTV in seiner Aufarbeitung des Kieling-Vorfalls erwähnt. Oft wird sich auch an die Aussage von Marcel Eris erinnert, dass Frauen „wie Hunde“ seien – der Streamer scheint jedoch aus seinen Fehlern gelernt zu haben.

7 vs. Wild: MontanaBlack kann Haterkommentare nicht fassen – „Menschlicher Abfall“

Haterkommentare: Im Video von KuchenTV ist MontanaBlack auch mit einigen Kommentaren von Menschen konfrontiert, die Kieling nach dem Vorfall in Schutz nehmen. Einige nicht besonders weit denkende Fans meinen, dass die 23-jährige Natur-Bloggerin nur nach Aufmerksamkeit suche und den 63-Jährigen keine Schuld treffe. KuchenTV und MontanaBlack wetterten gemeinsam gegen Shurjoka, die anderen Influencern sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte.

MontanaBlack kann sich bei den Kommentaren einiger der Kandidaten das Lachen nicht verkneifen. Aber nicht, weil sie so amüsant sind – sondern eher absurd. „Wenn man dir die Hand schüttelt, heißt es nicht, dass man dich begrapscht, Kleine“, schreibt ein Hater, dessen Grammatik wir korrigieren mussten. Genau solche Kommentare muss sich Affe auf Bike seit dem Vorfall vermehrt anhören. Hoffentlich kann die Meinung von MontanaBlack einige dieser Kieling-Fans umstimmen.