MontanaBlack zeigt Einnahmen – So viel verdient der Twitch-Streamer auf YouTube

Von: Noah Struthoff

Teilen

MontanaBlack gehört zu den größten Twitch-Streamern Deutschlands. Nun zeigte er seine YouTube-Einnahmen und konnte es selbst kaum fassen.

Buxtehude – MontanaBlack gehört zu den Top 3 deutschen Twitch-Streamern in Deutschland. Es ist kein Geheimnis, dass er dadurch bereits Millionär geworden ist. Nun gibt er seinen Fans einen kleinen Einblick in seine Einnahmen – zumindest auf YouTube. MontanaBlack selbst scheint mächtig überrascht über die Summe zu sein, doch erklärt auch schnell, wie viel Geld am Ende übrig bleibt. ingame.de zeigt die Summe und seine Reaktion.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: Mai 2023) Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: Mai 2023)

MontanaBlack zeigt YouTube-Einnahmen – So viel verdient er mit „SpontanaBlack“

Diese Einnahmen hat MontanaBlack gezeigt: In einem Livestream reagierte MontanaBlack auf ein Video, bei dem es um die Einnahmen eines anderen YouTubers ging. Etwas überrascht fragte er seine Fans dann, ob sie denn zusammen schon mal nach seinen generellen Einnahmen auf seinem Gaming-YouTube-Kanal „SpontanaBlack“ geschaut haben. Daraufhin öffnete er seine Einnahmen und präsentierte ganz offen die Einnahmen des Kanals:

In den letzten 28 Tagen verdiente MontanaBlack mit diesem Kanal stolze 33.283 Euro

Insgesamt generierte er mit diesem Kanal schon Einnahmen in Höhe von 2.543.641 Euro – Also über 2,5 Millionen Euro

Er verdient seit 2015 mit diesem YouTube-Kanal Geld. Insgesamt kommt der Kanal auf fast 900 Millionen Aufrufe

MontanaBlack scheint von der Summe selbst sichtlich überrascht zu sein und lacht schelmisch drüber. Anschließend erklärt er aber auch, dass bei dieser Summe natürlich auch Kosten abgehen und er nicht die kompletten 2,5 Millionen Euro behalten kann. So gehen die Hälfte als Steuern an den Staat und 10 % an sein Management.

MontanaBlack: Einnahmen offengelegt – so viel verdient der Twitch-Star wirklich. © dpa/Philipp Schulze/Pixabay (Montage)

MontanaBlack: YouTube-Einnahmen nur Nebenverdienst – Was verdient der Twitch-Streamer sonst noch?

Hier verdient MontanaBlack außerdem noch Geld: Die Einnahmen über den YouTube-Kanal sind nur die Speerspitze bei MontanaBlack. Der Streamer hat noch zahlreiche weitere Einnahme-Quellen:

Sein Haupt-Kanal „MontanaBlack“ – hier kommen zwar sehr unregelmäßig Videos, dennoch kommen regelmäßig Einnahmen rein

Seine Reaktionskanäle „Richtiger Kevin“ und „Die Crew“ – hier erscheinen fast tägliche neue Videos mit tausenden Aurrufen

Seine Einnahmen durch Twitch. Dazu zählen Spenden, Subs und Werbegeld. Aktuell steht er bei über 38.000 Subs – pro Sub bekommt ein Streamer etwa 2 Euro ausgezahlt. Das sind auch nochmal 76.000 Euro, die er nur in einem Monat auf Twitch verdient hat

Werbepartnerschaften und Kooperationen bringen den meisten Streamern die größten Summen ein. MontanaBlack hat eher weniger Werbepartnerschaften. Er bekam aber immer wieder Millionen-Angebote: MontanaBlack lehnt Casino-Deal über 12 Millionen Euro ab.

Seine Modemarke GetOnMyLVL generiert ebenfalls monatliche Einnahmen. Hier verkauft der Streamer Kleidung, Poster und Merchandise.

Unterm Strich sind die YouTube-Einnahmen von MontanaBlack also nur ein kleiner Teil von dem, was der Streamer monatlich verdient. Dennoch ist es beeindruckend, dass er alleine mit einem seiner YouTube-Kanäle bereits über 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Zuletzt gab es auch einen Aufreger rund um den Streamer: MontanaBlack rechnet mit Militanter Veganerin ab – „So ein Müllmensch“