MontanaBlack: Ex-Mod „BigMac“ als „Geldgeiler Hund“ beleidigt – So viel verdienen Mods

Von: Janik Boeck

Der Ex-Mod von MontanaBlack hat sich auf Twitter über sein mickriges Gehalt beschwert. Fans diskutieren deshalb, was ein Mod verdienen sollte.

Buxtehude – Twitch-Streamern wird immer wieder vorgeworfen, zu viel Geld zu verdienen, obwohl sie gar nicht „richtig arbeiten“. Dieses Privilegs ist sich auch MontanaBlack bewusst, der immer wieder darüber spricht, dass viele Gehälter nicht ausreichend seien. Sein Ex-Mod Big Mac beschwerte sich deswegen kürzlich über zu geringes Gehalt. Damit trat er eine Grundsatz-Diskussion los: Was verdienen Mods und wie viel sollte es sein?

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023) Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023)

MontanaBlack: Ex-Mod Big Mac beschwert sich über Gehalt – tritt Diskussion los

Was ist passiert? MontanaBlacks Ex-Mod beschwerte sich über mickriges Gehalt und trat damit eine heftige Diskussion auf Twitter los. Nach einigen offenen Fragen stellte Big Mac klar, dass er in seiner Tätigkeit als Mod für MontanaBlack mehr gemacht habe, als nur Leute in dessen Chat zu bannen. Die 1.700 Euro Netto, die er im Monat dafür bekommen habe, seien dafür zu wenig gewesen. Hier der entsprechende Twitter-Post:

Auf Twitter entbrennt eine Diskussion: Auf Twitter stiegen viele Fans ein und meldeten sich zu Wort. Von „Geldgeiler Hund“ bis Zuspruch ist in den Kommentaren alles dabei. Die Anschuldigungen von Big Mac haben aber vor allem eine Frage in den Raum geworfen. Wie viel Geld ist genug Geld für die Mod-Tätigkeit. Schließlich hat ein Streamer wie MontanaBlack hohe Einnahmen.

MontanaBlack: Ex-Mod Big Mac beschwert sich über Gehalt – wie viel verdienen Mods?

Verdienen Mods auf Twitch Geld? Grundsätzlich gilt auf Twitch die Regel, dass Streamer selbst für das Moderieren ihrer Kanäle zuständig sind. Die Plattform zahlt also keine Gehälter an Mods. Wenn diese Geld mit ihrer Tätigkeit verdienen wollen, muss das von den Streamern selbst kommen. Da liegt der Hase im Pfeffer begraben.

Was ist ein Mod? Mod ist die Abkürzung für Moderator. Auf Twitch werden diese von Streamern eingesetzt, um im Chat für Ordnung zu sorgen. Ab einer gewissen Größe ist es nicht mehr möglich jede Nachricht zu lesen und entsprechend zu reagieren. Daher engagieren die Streamer Mods, um diese Aufgabe während eines Streams zu übernehmen.

Es ist nicht üblich, dass Streamer die Mods fest anstellen und entsprechend bezahlen. Meist sind Mods freiwillige Helfer, die mit einem Streamer zusammenarbeiten wollen. Daher können sie nicht immer in jedem Stream dabei sein, wenn sie zum Beispiel noch einen festen Job haben. Je mehr Zuschauer ein Streamer hat, desto mehr Mods hat dieser in der Regel auch.

Jedem davon eine faire Bezahlung zukommen zu lassen, ist in vielen Fällen nicht möglich. Streamer wie Noway4u_sir oder EliasN97 entlohnen ihre Mods daher auf andere Weise. Noway4u ist beispielsweise bekannt dafür, seinen Mods ein gemeinsames Wochenende in seinem Haus zu spendieren. EliasN97 ließ seine Mods ihre eigenen Weihnachtsgeschenke aussuchen.

Monte hat sich zur Thematik bislang (Stand: 27. April 2023) nicht zur Thematik geäußert. Ursprünglich kam die Kritik von Big Mac vor allem deshalb, weil MontanaBlack sich über zu geringe Gehälter wunderte. Dass es in der Community aber viele Fans gibt, die auf der Seite des Ex-Mods stehen, dürfte spätestens klar sein, seitdem ein Influencer die Umfrage nach überbezahlten Berufen startete und sich damit ins eigene Bein schoss.