MontanaBlack: Alle News und Gerüchte zum berühmtesten Streamer Deutschlands

MontanaBlack ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. Alle Neuigkeiten rund um Monte, sein Leben, Kylo und Karriere in einer Übersicht.

Update vom 10. Mai 2020: Der Mercedes Benz-Hack machte im Internet schnell die Runde. Streamer MontanaBlack war für kurze Zeit das "Gesicht der Firma". Sein Image erlitt jedoch einen ordentlichen Schaden.*

Update vom 04. Mai 2020: Nun macht Montanablack auch Gastaufritte in anderen Shows als seiner eigenen. Ingame.de berichtet, wie Monte einen berühmten Rapper als Gamer entlarvt*.

Update vom 03. Mai 2020: MontanaBlack ist nicht mehr die Nummer 1 auf Twitch. Ausgerechnet sein Kumpel Knossi hat ihn nun überholt. Kommt es nun zum großen Streamer-Krieg?*

Update vom 27. April 2020: Das Geld sitzt beim Streamer aus Buxtehude offenbar locker. Während eines Livestreams zeigte MontanaBlack seinen Zuschauern kürzlich, wofür er seine hart verdiente Kohle ausgibt. Neben einem originalverpackten Nintendo-Controller präsentierte er auch ein Videospiel, zu dem er eine ganz besondere Beziehung hat. Für welches Game der 31-Jährige stolze 1.000€ hinblätterte* und wie viel es für seine Karriere getan hat, lesen Sie auf ingame.de.

Update vom 23. April 2020: Dass MontanaBlack umzieht, ist längst keine Neuigkeit mehr für seine eingeschworene Fangemeinde. Ein Grund für das neue Haus sind zahlreiche Angriffe und Störungen von Fans und Hatern, die den Streamer an seinem aktuellen Wohnort belästigen. Doch hinter dem Hauskauf steckt offenbar noch viel mehr. Wie ingame.de berichtet, lässt 31-Jährige nun auf Instagram durchblitzen, welchen Traum sich MontanaBlack wirklich erfüllen will* und warum ein neues Haus dazu enorm wichtig ist.

Buxtehude, Deutschland – Den meisten Gamern ist MontanaBlack* längst ein Begriff. Viele haben den in Buxtehude geborenen Streamer bereits in dem ein oder anderen Twitch-Livestream oder YouTube-Video gesehen. Marcel Eris, wieMontanaBlack mit bürgerlichem Namen heißt, ist von Beruf Streamer* und spielt auf Twitch* Spiele wie Fortnite*, Call of Duty*, FIFA* und Mario Kart. Er schaut sich auch zusammen mit seinen Zuschauern lustige Videos bei YouTube an und reagiert auf diese. Dabei schauen dem Streamer regelmäßig mehr als 50.000 Leute gleichzeitig zu.

Mittlerweile kann MontanaBlack auf Twitch über 2,2 Millionen Follower vorweisen, auf YouTube sogar 2,3 Millionen. Dabei gibt sich der Streamer authentisch, offen und ehrlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Das macht ihn für viele seiner Fans sehr sympathisch, öffnet allerdings auch eine Tür für diverse Skandale und Streit in den öffentlichen Netzwerken. So macht MontanaBlack regelmäßig die Schlagzeilen mit Kommentaren gegen andere Streamer und YouTuber.

