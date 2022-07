Ron Bielecki beichtet wilde Nacht im Casino – Frau jagt ihn durchs Luxushotel

Von: Philipp Hansen

Ron Bielecki: YouTuber gibt fast 30.000 für Alkohol in 2 Nächten aus © Instagram: Ron Bielecki/Pexels (Montage)

Ron Bielecki spaltet YouTube-Deutschland wieder. Protzen und Alkohol trinken bei wildem Ausflug im Luxuscasino gipfelt in Verfolgung durchs Hotel.

Tschechien – Ron Bielecki hat wieder ordentlich Alkohol getrunken, gefeiert und polarisiert. Diesmal verschlägt es den kontroversen und unverbesserlichen YouTuber in ein Luxuscasino in Tschechien. Der Trip zusammen mit MontanaBlack eskalierte und im neuen Video sehen Zuschauer, wie der stark kritisierte Partylöwe von einer Nacht berichtet, die in einer Verfolgungsjagd gipfelt.

ingame.de berichtet von Ron Bieleckis wilder Nacht im Casino und der Verfolgungsjagd.

Ron Bielecki tut das, was er wohl am besten kann: protzen. Also genau das, weswegen er erst kürzlich kritisiert wurde. Natürlich reist man stilecht mit Privatjet und Helikopter – immerhin will man ja MontanaBlack imponieren, der mit an Bord sitzt. Nach ausgelassenem Glücksspiel und dem ein oder anderen Fläschchen Schaumweines (Dom Pérignon, wofür gibt Ron Bielecki sonst 30.000 Euro aus) sollte die erholsame Nachtruhe beginnen. Das an die Hangover-Filme erinnernde Spektakel nimmt aber eine eher ungemütliche Wendung.