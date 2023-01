MontanaBlack soll sich auf TikTok dumm stellen – YouTuber macht Ansage: „Lüg doch nicht“

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack soll sich auf TikTok dumm stellen – YouTuber macht Ansage: „Lüg doch nicht“ © dpa / Philipp Schulze

Auf TikTok treten Influencer in Spenden-Challenges gegeneinander an. Auch MontanaBlack hat sich am Trend versucht und kassiert Kritik vom Skandal-YouTuber Ks Freak.

Buxtehude – In TikTok-Challenges sammeln Influencer Spenden um die Wette. Als MontanaBlack sich daran versucht hat, schien der Twitch-Streamer mit der neuen Plattform leicht überfordert zu sein. Auch Marcel Dähne, besser bekannt als Ks Freak, hat sich dieses Spektakel wohl angesehen und hat harte Worte für den Twitch-Star. Der YouTuber wirft MontanaBlack vor, sich absichtlich dumm zu stellen.

ingame.de präsentiert die Ansage von Ks Freak an MontanaBlack und wie der Twitch-Streamer reagiert.

Deutsche Streamer und TikToker treten in Spenden-Matches gegeneinander an – wer mehr Geld bekommt, gewinnt. In einem Match gegen Leon Machère zeigte sich Ks Freak in genau so einem Stream. Nachdem Ks Freak wohl nicht die Summe gespendet bekommen hat, die er sich vorstellte, verlor er Worte über Twitch-Streamer, die ebenfalls in solchen Matches antreten.