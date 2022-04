MontanaBlack: Streamer bricht im Stream sein Schweigen zur Trennung

Teilen

MontanaBlack: Streamer bricht im Stream sein Schweigen zur Trennung © dpa / Philipp Schulze

MontanaBlack hat sich vor wenigen Monaten von seiner Freundin getrennt. In einem kürzlichen Stream wurde der 34-Jährige beim Thema Beziehung emotional.

Buxtehude, Deutschland - MontanaBlack ist dafür bekannt in seinen Streams immer das zu sagen, was er fühlt. Genau so einen Moment gab es in einem kürzlichen Twitch-Stream, als er seinen Zuschauern einen Einblick in seine momentane Gefühlswelt gegeben hat. Anscheinend hat die Trennung von seiner Freundin ihn stark beeinflusst. Einem Zuschauer, mit schwerem Liebeskummer, gibt es Beziehungstipps und steht ihm bei.

Auf ingame.de sehen Sie, wie emotional MontanaBlack bei seiner Ansprache wurde.

Der 34-jährige Streamer aus Buxtehude kennt sich in Sachen Beziehungen aus. Nachdem er acht Jahre mit seiner Freundin Anna zusammen gewesen ist, und diese Beziehung auch in der Öffentlichkeit führte, folgte eine Beziehung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diese zerbrach jedoch vor wenigen Monaten plötzlich.