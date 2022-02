MontanaBlack: Streit mit Streamer-Kollege geht in die letzte Runde – Aussprache auf Twitch

Von: Josh Großmann

MontanaBlack: Streit mit Streamer-Kollege geht in die letzte Runde – Aussprache auf Twitch © dpa / Philipp Schulze

MontanaBlack und Tanzverbot haben seit Monaten Streit. Nun will MontanaBlack das Kriegsbeil begraben und sucht das Gespräch – so endet der Streit der Streamer.

Buxtehude – Marcel „MontanaBlack" Eris und Kilian „Tanzverbot" Heinrich hatten sich ordentlich in den Haaren. Die beiden Twitch-Streamer sind in der Vergangenheit oft aneinander geraten und haben viele Meinungsverschiedenheiten. Nachdem einige Zeit Funkstille geherrscht hatte, sucht MontanaBlack nun das Gespräch mit Tanzverbot und es kommt zum Showdown auf Twitch.

ingame.de enthüllt, wie sich MontanaBlack und Tanzverbot auf Twitch ausgesprochen haben und wie die Streamer verbleiben.

Tanzverbot hat in den letzten Monaten immer wieder Aktionen von MontanaBlack kritisiert. Marcel Eris ist durch Werbung für NFTs in einige Skandale geraten, die Tanzverbot groß aufgezogen hatte. Nun meldet sich MontanaBlack zu Wort und sagt: „Ich habe keine Lust auf diese stille Post". Der Streit geht in die letzte Runde.