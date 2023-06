MontanaBlack offenbart riesiges Kick-Angebot: „Schmeckt extremst gut“

Von: Josh Großmann

Bei Twitch kriselt es und Streamer springen ab. Auch MontanaBlack hat ein Angebot von der Konkurrenz bekommen – doch aus einem Grund reicht das, um ihn abzuwerben.

Buxtehude – Derzeit rückt Twitch immer weiter ins schlechte Licht. Neue Regeln zu Werberichtlinien und zur Auszahlung sorgen für Empörung unter Streamern und Streamerinnen. Auch MontanaBlack ist von den Änderungen betroffen und klagt öffentlich über die Entscheidungen von Twitch. Der Streamer aus Buxtehude offenbart ein dickes Angebot von Kick und erklärt, warum er Twitch noch nicht verlasen hat.

„Twitch nimmt sich immer mehr“: MontanaBlack offenbart Mega-Angebot von Kick

Was ist passiert? Twitch hat Streamer mit empörenden Werbe-Richtlinien verärgert und streicht den größten Stars einen Teil ihrer Auszahlungen. Als Deutschlands bekanntester Twitch-Streamer verliert MontanaBlack so besonders viel Geld. Auf Twitter klagt er über seine neue Bezahlung und geht in seinem Livestream darauf ein, warum er noch auf der Streaming-Plattform von Amazon bleibt. Hier ist Montes Tweet:

„Twitch nimmt sich immer mehr“, beschwert sich der 35-jährige Monte und erklärt, dass es nun noch wichtiger werde, nicht anzuecken: „Dann kann ich verstehen, dass Leute den Sabbel halten“. Um als Streamer in Zukunft weiterhin große Summen einzufahren, müsse man sich also auf Partnerschaften und Sponsoring verlassen, was MontanaBlack besonders stört.

Kick will Monte: Die Frustration unter Streamerinnen und Streamern nutzt Konkurrenz-Plattform Kick aus und zieht derzeit immer mehr Stars auf ihre Plattform. Ninja, der größte Streamer der Welt, brauchte nicht mal Geld für den Kick-Wechsel. Auch MontanaBlack hat bereits mit Kick geliebäugelt, doch offenbart der Streamer aus Buxtehude nun, wie ernst es die Plattform mit ihm meint.

Ich finde Kick cool, mir gefällt die Plattform. Und das Angebot, was die mir gemacht haben, schmeckt sehr gut. Bruder, schmeckt extremst gut. Wir reden hier nicht über 1 oder 2 Millionen – wir reden hier über einen Millionenbetrag, der auf jeden Fall über… Verdammt gutes Geld.

So viel Geld bietet Kick: Später im gleichen Segment verrät MontanaBlack, dass es sich um „zweistelliges Millionenangebot“ handele – und es ist durchaus denkbar, dass Twitch noch weitaus mehr als 10 Millionen für einen Exklusivvertrag mit MontanaBlack ausgeben würde. Kick soll IShowSpeed und Kai Senat über 40 Millionen USD geboten haben – sie gehören derzeit zu den weltweit größten Streamern.

MontanaBlack „will nicht der Sündenbock sein“ – Deshalb ist er noch nicht von Twitch zu Kick gewechselt

Kommt jetzt der Wechsel? Trotz des riesigen Angebots, das MontanaBlack erhalten hat, fällt es dem Streamer schwer Twitch zu verlassen. Dabei geht es ihm nicht um seine Zuschauerzahlen und er erklärt, dass es ihm schon lange nicht mehr darauf ankomme, wie viele Leute auf Twitch zusehen: „Ich habe noch nicht auf Kick gestreamt, nicht aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass meine Zuschauerzahlen da einbrechen“.

„Aber wenn Onkel Monte von Twitch auf Kick wechseln würde – Puh, holy shit – vertraut mir, das würde so Wellen schlagen. […] Und ich habe keinen Bock der Sündenbock zu sein und mich wieder volllabern zu lassen von diesen ganzen ******, dass ich auf eine Plattform wechsele, die durch Casino-Geld unterstützt und aufgebaut worden ist. […] All die Brand Safeness – und das ist auch wichtig für künftige Projekte – all das gute Image, mein positiver Wechsel vom charakterlichen, vom Auftreten in meinem Stream. Seit anderthalb Jahren habe ich keine Kopfschmerzen, keinen Shitstorm – also keinen großen.“

Montes Kritik an Kick: Es geht MontanaBlack vielmehr darum, dass die Streaming-Plattform seinem Image schaden würde. Kick wurde durch Gründer des Glücksspiel-Anbieters Stake aufgebaut und mit Gewinn aus den Casinos betrieben, was von vielen Streaming-Fans als problematisch wahrgenommen wird. Zwar störe MontanaBlack dieser Fakt nicht besonders, doch sähe er seine künftigen Projekte in Gefahr, wenn Partner abspringen würden.

Deshalb ist Kick attraktiv für Streamer und Streamerinnen Auch wenn Kick oft in der Kritik steht, gehört die Plattform zu den ernstzunehmenden Konkurrenten für Twitch. Mit einer Gewinnbeteiligung von 95 Prozent erhalten die Creator mehr Geld für ihre Abonnenten, als auf irgendeiner anderen Plattform. Auf Twitch sind es lediglich 70 Prozent und sogar nur 50 Prozent, wenn man als Streamer mehr als 10.000 Dollar monatlich mit Subs verdient. Für große Streamer – wie im Fall von MontanaBlack – bietet Kick sogar Ablösesummen in Millionenhöhe. Aufbau und Chat sind genau wie auf Twitch, sodass sich Überläufer und Überläuferinnen nicht an neue Interfaces gewöhnen müssen und altbekannte Funktionen wie Emotes benutzen können. Auch die Regeln der Plattform sind weniger streng, sodass man Inhalte zeigen darf, für die man auf Twitch gebannt werden würde. Viele wechselnde Streamer sind begeistert an der Geburtsstunde einer neuen Streaming-Plattform teilzunehmen, jedoch ist der Wechsel auch mit entsprechendem Risiko verbunden.

Das Aushängeschild der Plattform sorgt oft für Kontroversen. Adin Ross stiftete auf Kick zu Gewalt an trans*Menschen an und wunderte sich, warum ihm sein Manager keine Kooperationen mehr besorgen könne. „Ich würde Gefahr laufen, dass Projekte, an denen ich seit 2 Jahren arbeite, nicht stattfinden können“, legt MontanaBlack offen. Auf YouTube kann man sich den Talk des Streamers nachträglich ansehen.

Auch wenn der Streamer wohl auf Kick sagen könnte, was immer ihm in den Sinn kommt, ohne einen Ban befürchten zu müssen, sorgt sich der 35-Jährige um seine Brand Safeness. Zwar werde er auf Twitch mehr eingeschränkt, doch würde ein Wechsel zu Kick vermutlich ähnliche monetäre Konsequenzen wie ein Twitch-Ban mit sich ziehen.

Es ist möglich, dass MontanaBlack zu einem späteren Zeitpunkt wechselt, wenn sich Kick noch mehr etabliert hat – wenn jemand anderes der Sündenbock war. Jedoch ist nicht klar, ob Kick dann immer noch so großzügige Angebote an Streamer und Streamerinnen austeilt. Deutsche Streamer haben ebenfalls schon Angebote von Kick erhalten – auch bei kleineren Stars greift die Plattform tief in die Tasche.