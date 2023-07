MontanaBlack verzockt 100.000 Euro in Online-Game – ohne es wirklich zu spielen

Von: Aileen Udowenko

MontanaBlack ist nicht gerade geizig mit seinem Geld, wenn es um CS:GO geht. In das Game investierte er bereits 100.000 Euro, ohne es wirklich zu spielen.

Buxtehude – MontanaBlack (Marcel Eris) versinkt zurzeit in Counter-Strike: Global Offensive. Allerdings tummelt er sich nicht in den Online-Kämpfen herum und misst sich mit Gegnern in dem Shooter, sondern verbummelt seine Zeit im Ingame-Shop. In den dort angebotenen Kisten können mit Glück seltene kosmetische Items freigeschaltet werden. Damit der Twitch-Star davon auch wirklich welche bekommt, ging er auf Nummer sicher und gab immense Summen für die CS:GO-Kisten aus.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack im CS:GO-Wahn - verzockt 100.000 Euro in Pack-Openings

MontanaBlacks Ausgaben: Der Ingame-Shop von CS:GO steht hart in der Kritik. Viele Spieler sehen hinter dem System einfach nur eine andere Art von Glücksspiel. Es wird sich online eine Lootboxl für Echtgeld gekauft und der Zufall entscheidet dann, welches kosmetische Item im eigenen Inventar landet. MontanaBlack hat an den Pack-Openings in Counter-Strike allerdings Gefallen gefunden. Seit Februar 2023 kauft er sich regelmäßig die umstrittenen Kisten und hat so mittlerweile über 100.000 Euro ausgegeben.

Nur zum Vergleich. Innerhalb von fünf Monaten, hat MontanaBlack doppelt soviel Geld im Ingame-Shop von CS:GO gelassen, als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland in einem Jahr verdient. In seinem Livestream offenbart er die Summe vor seinen Fans. Allerdings hat er mit so viel Geld wohl selber nicht gerechnet. Als er seine Steam-Ausgaben öffnet, schließt er sie direkt wieder mit den Worten: „Oh mein Gott, digga. Raus.“

MontanaBlack öffnet CS:GO-Pack für 100.000 Euro – steht in der Kritik

Kritik an den Streams: Alleine in den letzten zwei Wochen hat MontanaBlack über 24 Stunden CS:GO gestreamt und dort die meiste Zeit mit den Pack-Openings verbracht. Obwohl sich der Streamer öffentlich gegen Glücksspiel positioniert, stuft er die Shooter-Packs anders ein. Deshalb werden immer wieder Stimmen laut, die MontanaBlack für seine CS:GO-Streams kritisieren. Denn beachtlich ist, dass MontanaBlack zwar viel Geld in das Spiel steckt, aber von den kosmetischen Items nichts nutzt, da er so gut wie nie ein tatsächliches Match beginnt.

Auch sein Streaming-Kollege Papaplatte hat harte Worte für die Lootboxen aus Counter-Strike. Ob MontanaBlack nach dem Blick auf die gewaltige Summe, den Kauf der umstrittenen Packs erstmal auf Eis legt, bleibt trotzdem abzuwarten.