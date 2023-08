MrBeast macht auf 7 vs. Wild – Schiffbrüchig für sieben Tage

Von: Josh Großmann

Mit scheinbar unbegrenzten Mitteln präsentiert MrBeast ein aufwendiges Projekt nach dem nächsten. Für sein neustes Video könnte 7 vs. Wild die Inspiration gewesen sein.

Kanada – Deutsche Fans freuen sich derzeit auf die YouTube-Survival-Show 7 vs. Wild. Generell sind Überlebenskünstler mit informativen und aufregenden Videos beliebt, sodass auch MrBeast Gefallen daran gefunden hat. Auf YouTube präsentiert James Stephen Donaldson – wie MrBeast bürgerlich heißt – eine Survival-Challenge, bei der mit einigen seiner Freunde und Kollegen sieben Tage auf einem Floß mitten im Ozean überleben wollen. Die Parallelen zu 7 vs. Wild sind schwer zu übersehen.

Vollständiger Name James Steven Donaldson Bekannt als MrBeast Geburtstag 7. Mai 1998 Geburtsort Kansas, USA Follower auf YouTube 169 Millionen Follower auf Instagram 39 Millionen

Sieben Tage Schiffbruch – MrBeast bringt eigenes Survival-Projekt à la 7 vs. Wild

Was ist passiert? Die Austragung von 7 vs. Wild steht kurz bevor und die Teilnehmer werden den August in der kanadischen Wildnis verbringen. Während deutsche Fans im Survival-Fieber sind und gespannt auf die dritte Staffel warten, schafft MrBeast mit einem kleinen Leckerbissen auf YouTube Abhilfe. „7 Tage verschollen auf dem Meer“ nennt MrBeast das Projekt, bei dem er mit vier seiner Kollegen auf einem Floß überleben will.

So sieht das Ganze aus: Auf einer hölzernen Plattform, die etwa 10 mal 10 Meter groß zu sein scheint, wurden MrBeast und seine Korsaren von einem Boot abgesetzt. Sie bekommen lediglich Vorräte, Schlafsachen und Baumaterial, um sich eine Woche lang auf hoher See selbst zu versorgen. Unterschlupf, Unterhaltung und auch das stille Örtchen müssen die fünf Männer mühselig selbst aufbauen. Das Video von MrBeast haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Die Gefahren: Das Wanken des Floßes macht Bauarbeiten für Shelter und mehr zu einer echten Tortur für MrBeast und seine Kollegen. Hitze und Wind nagen an den Kräften. Auch wenn das Wasser ruhig wirkt, lauern darin gefährliche Kreaturen. Nur ein kleiner Schwimmausflug sorgt bei einem Freund von MrBeast für eine Begegnung mit einer giftigen Quelle – wirklich verletzt hat sich aber niemand.

Besonders in den Nächsten scheinen die YouTube-Stars mit der Natur auf Kriegsfuß zu stehen. Schwindel, Schweiß und das ständige Gefühl Seekrank zu werden haben für eher unruhige Nächte gesorgt. Einen „buchstäblichen Albtraum“ nennt Donaldson sein Survival-Projekt und scheint wohl erstmal wieder genug vom Überlebenskampf zu haben. Doch warten die Fans schon auf „7 Tage auf dem Mars überleben“ von MrBeast. In der Arktis und der Wüste hatte er sich zuvor bereits probiert.