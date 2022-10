Need For Speed Unbound vorbestellen: Alle Versionen für PS5 und Xbox Series X im Überblick

Von: Joost Rademacher

Teilen

Need For Speed Unbound vorbestellen: Alle Versionen für PS5 und Xbox Series X im Überblick © EA (Montage)

Need for Speed Unbound erscheint schon am 02. Dezember. Wer das Spiel vorbestellen will, kann das bei verschiedenen Händlern schon jetzt erledigen.

Guildford, England – Mehr als drei Jahre lang mussten Fans traditionsreicher Raserei warten, aber bald kehrt Need For Speed auf die heimischen Bildschirme zurück. Zurück in den Händen von Entwicklerstudio Criterion Games will Need For Speed Unbound wieder zu alten Underground-Tugenden zurückkehren. Vor allem aber will der neue Teil ein Zeichen für Arcade-Racer auf den aktuellen Konsolen setzen. Need For Speed Unbound können Fans jetzt bereits für PS5, Xbox Series X und PC vorbestellen.

Mehr zur Vorbestellung von Need For Speed Unbound lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Need For Speed Unbound vorbestellen: Sichert euch hier alle Versionen für PS5, Xbox und PC

Need For Speed Unbound erscheint in zwei verschiedenen Versionen. Eine davon ist die übliche Standard Edition, bei der man das Hauptspiel ohne weitere Extras oder DLCs erhält. Ein paar Vorbesteller-Boni kann man dennoch einheimsen. Diese Version ist die einzige, die bei bekannten Händlern auf Disc erhältlich sind.