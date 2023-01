Neues KI-Tool gibt Streamern künstliche Augen – „Nvidia Broadcast“ geht in die Testphase

Von: Daniel Neubert

Teilen

KI-Tool ersetzt eure Augen, damit ihr immer in die Kamera schaut © twitter.com/1030 / ingame.de (Montage)

Nvidia hat eine KI entwickelt, die Streamern eigentlich helfen soll. Das Ergebnis ist faszinierend und gruselig zugleich.

Kalifornien – Seit einiger Zeit bietet Nvidia das Programm „Nvidia Broadcast“ kostenlos auf ihrer Website an, welches sich direkt an Streamer richtet und helfen soll, deren Livestreams zu optimieren. Ein neues Update der Software sorgte im Netz jetzt für Aufregung, denn eine neue Funktion des Programms produzierte unter anderem gruselige Resultate.

ingame.de verrät, was es mit der neuen KI-Technologie für Streamer auf sich hat und wie sie funktioniert.

Mehr zum Thema KI-Tool ersetzt eure Augen, damit ihr immer in die Kamera schaut

Der Chip-Hersteller Nvidia setzt sich schon seit Jahren mit der Anwendung von KI auseinander. Doch nicht nur bei Grafikkarten setzt das Unternehmen auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz, auch in verschiedenen Software-Produkten der Firma hat KI längst einen Platz gefunden. Eine neue Funktion des Programms machte jetzt auf Social Media die Runde, welche den Streamer live mit „künstlichen Augen“ ausstatten soll.