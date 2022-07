Fortnite: Laut Leak könnten bald Waffen-Anhänger ins Spiel kommen

Von: Joost Rademacher

Fortnite könnte bald eine neue Art von kosmetischen Items bekommen. Einem Insider zufolge arbeitet Epic Games an Waffen-Anhängern für das Battle Royale.

Cary, North Carolina – Kosmetische Items regieren die Welt von Fortnite. Nicht nur macht Epic Games Unmengen an Geld durch den Battle Pass und Item-Shop, die Fans sind ebenso verrückt nach neuem Gegenständen, um ihren Charakter umso einzigartiger zu machen. Bald könnte die Auswahl an neuen Cosmetics wieder wachsen. Womöglich arbeitet das Entwicklerstudio nämlich an komplett neuen Waffen-Anhängern, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Fortnite: Neue Cosmetics in Aussicht – Epic Games will wohl Waffen-Anhänger ins Spiel bringen

Was ist das für ein Leak? Offenbar will Epic Games die Palette von kosmetischen Items in Fortnite demnächst erweitern. Das Battle Royale hat ohnehin schon viele Möglichkeiten, die Charaktere mit neuen Cosmetics anzupassen. Andere Shooter haben aber etwas, was Fortnite noch nicht hat: Waffen-Anhänger, oder Charms. Dort könnte Epic Games offenbar angreifen, in den Dateien für das „Cosmetic Archiving“-Feature ist auch eine Option zu archivieren von Charms aufgetaucht. Das Entwicklerstudio könnte also bereits an Waffen-Anhängern arbeiten.

Woher kommt die Info? Verantwortlich für die Information ist, wie so oft bei Fortnite, ShiinaBR. Der Insider und Epic-Partner holt immer wieder spannende Details aus den Spieldateien von Fortnite. So hat er auch das „Cosmetic Archiving“ im Allgemeinen als einer der ersten Leute entdeckt. Dieses Feature soll erlauben, dass Spieler in Zukunft ungenutzte Items aus ihren Spinden archivieren können, um mehr Übersicht im eigenen Inventar zu schaffen.

Fortnite: Epic arbeitet laut Insider noch an Waffen-Anhängern – Release in Season 4 möglich

Könnte der Leak sich bewahrheiten? Für die Waffen-Anhänger in Fortnite spricht zunächst, dass ShiinaBR einer der zuverlässigsten Insider rund um das Spiel ist. Regelmäßig teilt er aktuelle Informationen zu zukünftigen Features von Fortnite und hat dabei eine ziemlich hohe Trefferquote. Ein weiterer Leak, auf den momentan viele Fans warten, ist das geplante Crossover von Fortnite und Dragon Ball Z, das ShiinaBR Anfang Juli erstmals teilte. Aber bei Leaks gilt trotzdem, dass nichts in trockenen Tüchern ist, solange Epic Games die enthüllten Features selbst bestätigt.

Es wäre außerdem nicht unbedingt zu erwarten, dass die Charms noch in Season 3 von Fortnite kommen. ShiinaBR zufolge arbeitet Epic Games noch an dem Feature, womöglich werden sie also erst in Season 4 auftauchen, die zum Ende des Sommers starten dürfte. Für den Moment hat das Entwicklerstudio wahrscheinlich genug damit zu tun, den verbuggten Null Bauen Modus von Fortnite wieder spielbar zu machen.

Wie sind Waffen-Anhänger so beliebt geworden? Mit den Waffen-Anhängern in Fortnite würde Epic Games auf einen Trend aufspringen, der schon seit einigen Jahren bei vielen Shootern vertreten ist. Nachdem Rainbow Six Siege die Charms erstmals salonfähig gemacht hatte, fingen auch andere Titel wie Apex Legends oder Borderlands an, die kleinen Anhänger ins Spiel aufzunehmen. Da wäre es also nur eine Frage der Zeit, bis Epic Games auf den Trend mit aufspringt.