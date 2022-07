Fortnite: Skins aus Family Guy laut Leaker bestätigt – Livestream liefert Beweis

Von: Joost Rademacher

Teilen

Schon vor Monaten ging die Hoffnung um, dass Fortnite eine Kollaboration mit Family Guy starten könnte. Ein Insider beteuerte jetzt: Peter Griffin wird kommen.

Cary, North Carolina – Verrückte Skins und wilde Kooperationen mit allem, was in der Popkultur Rang und Namen hat, das sind die wohl größten Faktoren für die Beliebtheit von Fortnite. Auf eine Kooperation mit besonders hohem Meme-Potenzial warten die Fans aber jetzt schon sehr lange: Family Guy. Bisher war das Hoffen auf Peter Griffin und weitere Charaktere aus der Serie vergebens. Ein Insider bestätigt jetzt aber erneut, dass die Kooperation zwischen Fortnite und Family Guy kommen wird, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Fortnite: Gerücht um Family Guy hielt sich hartnäckig – jetzt nochmal durch Leaker bestätigt

Was war passiert? Dass Peter Griffin und andere Charaktere aus Family Guy zu Fortnite kommen würden, hält sich als Gerücht schon seit über einem Jahr. Handfeste Beweise dafür gab es lange Zeit aber nicht. Erst im April 2022 sollten die ersten Anzeichen für eine tatsächliche Kollaboration zwischen der Serie und dem Battle Royale kommen, in einem Livestream von Epic Games zur Unreal Engine 5. Dort war in einem kurzen Clip über Fortnite auch ein Ordner mit der Betitelung „Family Guy“ zu sehen. Im gleichen Clip gab es auch ähnliche Hinweise auf Items aus DOOM.

Fortnite: Skins aus Family Guy laut Leaker bestätigt – Livestream liefert Beweis © Epic Games/FOX (Montage)

Bis heute gab es aber keine offizielle Ankündigung von einer Kollaboration zwischen Family Guy oder DOOM mit Fortnite. Die Dateien aus dem Clip sind dennoch nicht zu vernachlässigen. Auch die Dateien für die Skins von Darth Vader und Indiana Jones in Fortnite waren dort aufgetaucht. In einem Tweet von Twitter-Nutzer polaqwym sind die Namen der Ordner gut erkennbar. Wo bleiben also die Items? Der bekannte Fortnite-Leaker Shiina hat sich jetzt dazu geäußert.

Was hat ShiinaBR dazu zu sagen? Gegenüber den Fans, die auf den Auftritt von Peter Griffin und Co in Fortnite warten, konnte ShiinaBR gut zureden. Laut dem Insider und Partner von Epic Games sei die lange Dauer bis zum Release der Fortnite Skins absolut kein Zeichen dafür, dass sie gecancelt seien. Im Gegenteil, ShiinaBR beteuert nochmals, dass der UE-Livestream als Bestätigung für den Release von Kooperationen mit DOOM und Family Guy zu nehmen sei.

Dauert der Release immer so lange? Die Frage ist also nicht mehr, ob, sondern wann die „Family Guy“-Skins in Fortnite auftreten werden. Hier werden hoffnungsvolle Fortnite-Fans sich aber noch ein wenig gedulden müssen. ShiinaBR schrieb noch im selben Tweet, dass größere Kollaborationen des Öfteren längere Zeit brauchen, bis sie erscheinen. Ihm zufolge hätte es auch ein ganzes Jahr gebraucht, um Dragon Ball zu Fortnite zu bringen.

Fortnite: Weitere neue Skins sind schon ins Spiel unterwegs

Welche Skins werden noch zu Fortnite kommen? Für die nächste Zeit stehen noch einige neue Skins und Charaktere für Fortnite in den Startlöchern. Da wären zunächst die bereits erwähnten, kürzlich bestätigten„Dragon Ball Z“-Skins für Fortnite und der Doom Slayer aus DOOM, wobei letzterer noch keinerlei Dateien im aktuellen Patch von Fortnite vorzuweisen hat und wohl erst in einigen Wochen bis Monaten ins Spiel kommt. Zuletzt war außerdem im Gespräch, dass im September 2022 eine Kooperation zwischen The Last of Us und Fortnite an den Start gehen würde. Das Gerücht hat Entwicklerstudio Naughty Dog aber inzwischen verneint.