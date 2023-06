Deutscher Twitch-Star gegen Kick – Nennt Streamer auf der neuen Plattform „Gesindel“

Mit xQc hat der größte Streamer Twitch verlassen. Papaplatte wirft einen Blick auf die Konkurrenz Kick und nennt die Streamer dort „das Gesindel“.

Berlin – Twitch schreibt derzeit etliche Schlagzeilen. Nicht weil es auf der Streaming-Plattform von Amazon so formidabel läuft, sondern weil immer mehr Streamer die Flucht ergreifen – viele von Ihnen wechseln zur umstrittenen Konkurrenz-Plattform Kick. Der deutsche Twitch-Star Papaplatte (bürgerlich Kevin Teller) scheint nicht besonders gut auf Kick und die Streamer dort zu sprechen zu sein. Auf Twitch meckert Papaplatte und scheint eine klare Meinung von Kick-Streamern zu haben.

Vollständiger Name Kevin Teller Bekannt als Papaplatte Geburtstag 24. Januar 1997 Geburtsort Berlin Follower auf Twitch 1,8 Millionen (Stand: Juni 2023) Follower auf YouTube 651.000 (Stand: Juni 2023)

Papaplatte nennt Kick-Streamer „das Gesindel“ – Deshalb mag Kevin Teller die Konkurrenz nicht

Was ist passiert? Twitch steht kopf, denn nach einigen Regel-Änderungen und neuen Richtlinien für Streamer verlassen etliche Stars die Plattform. xQc wurde für 100 Millionen Dollar von Kick abgelöst und auch Streaming-Legende Ninja kehrte Twitch den Rücken. Während die neue Konkurrenz-Plattform die Gunst der Stunde nutzt, um neue Gesichter zu rekrutieren, haben Streamer wie Papaplatte schon ihr Urteil über Kick gefällt.

Auf Twitch behandelte der 26-jährige Kevin Teller die großen Neuigkeiten über xQc. Zwar vermutet Papaplatte, dass er auch bei einem 100-Millionen-Deal eingeknickt wäre, doch würde ihm ein Wechsel zu Kick heftige Bauchschmerzen bereiten: „Aber Kick ist halt leider Stake-owned, weißt du? Es fühlt sich bisschen an wie so Blood Money – fühlt sich bisschen an, wie ein Gambling-Deal, den man annimmt“, erklärt der Streamer einem Fan.

Weiter erklärt Papaplatte, dass es schon ein Image-Schaden sei, überhaupt auf Kick zu wechseln: „Leute, die auch Kick streamen, sind mostly Leute, die auf Twitch gebannt sind. Das heißt, da hast du diese ganzen Leute, die irgendwie so Trash-Opinions haben, die Gambling-Streams machen den ganzen Tag. Also da ist wirklich – auf gut Deutsch – das Gesindel. Nicht alle, aber so hauptsächlich“. Den Clip des Twitch-Streamers haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Papaplatte über Kick: „Fühlt sich bisschen an, wie ein Gambling-Deal“

Was meint Papaplatte? Zwischen dem englischen Kauderwelsch von Papaplatte lässt sich berechtigte Kritik an der neuen Konkurrenz erkennen. Berichten zufolge gehört Kick zum Glücksspiel-Anbieter Stake. Kurz nach dem Casino-Verbot auf Twitch, bei dem explizit stake.com verboten wurde, erschien Kick auf der Bildfläche und Recherchen haben ergeben, dass beide Seiten die gleichen Geldgeber haben.

Beispielsweise Streamer Bazzi ging nach einem Twitch-Ban zu Kick und wurde von etlichen Fans geächtet. Bazzi hat sich nach der Kritik von Papaplatte in einem wütenden Statement über den Streamer ausgekotzt: „Ich weiß jetzt nicht aus welcher Ecke der W****** jetzt kommt, aber sag mir doch ins Gesicht, dass ich ein Gesindel bin“. Ob er seine Unwissenheit spielt, ist unklar, doch antwortet Papaplatte nur mit: „Ich hab kein Plan wer das ist“.

Casino-Content in der Kritik Auf Twitch herrscht große Uneinigkeit darüber, wie man mit Casino-Content umgehen sollte. Viele halten das Zeigen von Glücksspiel an meist minderjährige Zuschauer und Zuschauerinnen für unmoralisch und auch Erwachsene sollen dadurch geschädigt werden können – ein weitreichendes Verbot soll her. Andere wiederum meinen, dass solche Effekte nicht bewiesen seien und äußern berechtigte Kritik an Amazon als Geldgeber.

Alles ungewiss: Es ist unklar, wie sich Kick in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten entwickelt, doch scheinen noch mehr Streamer und Streamerinnen trotz großer Kritiken über einen Wechsel nachzudenken. Auch wenn die Plattform mit lockeren Regeln lockt, wurde xQc auf Kick direkt in die Schranken gewiesen, als er mit seinen Fans einen Film gucken wollte.