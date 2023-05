Die wichtigsten Patch Notes für Season 3 Reloaded in Call of Duty: MW2 und Warzone 2

Von: Philipp Hansen

Teilen

Die wichtigsten Patch Notes für Season 3 Reloaded in Call of Duty: MW2 und Warzone 2: © Activision

Warzone 2 und Modern Warfare 2 erhalten im Zuge der Season 3 Reloaded neue Inhalte, auf die Fans seit Monaten warten. Doch das Update wird gewaltig.

Hamburg – Warzone 2 und Modern Warfare 2 bekommt morgen ein großes Midseason-Update, das viele wichtige Änderungen in die Ego-Shooter bringt. Es gibt viele Fragen zu Download-Zeiten, dem Preload und natürlich auch, welche Änderungen zu Call of Duty in der Season 3 Reloaded kommen.

ingame.de verrät die Patch Notes für das neue Update in Call of Duty:

Mehr zum Thema MW2 und Warzone 2: Die 9 wichtigsten Patch Notes für Season 3 Reloaded morgen

Der Preload, also der vorzeitige Download, wurde bei den letzten Updates in Wellen ausgerollt– es liegt am Glück, wann man den Patch downloaden kann. Die letzten CoD-Spieler dürften am 10. Mai ab Nachmittag dann mit dem Preload loslegen. Das ist dann noch genügend Zeit, um den Download vor 19 Uhr zu erledigen.