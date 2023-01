Pistole killt mit nur 2 Schuss in Warzone 2, wenn man eine Profi-Regel beachtet

Von: Philipp Hansen

Pistole killt mit nur 2 Schuss in Warzone 2, wenn man eine Profi-Regel beachtet © Activision

En neues Pistolen-Setup killt in Call of Duty: Warzone 2 schneller als die Meta. Alle Aufsätze auf Deutsch und Tipps für das OP-Basilisk-Setup.

Santa Monica, Kalifornien – In CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht Season 2 kurz bevor und plötzlich nutzen Profis ein lange übersehenes Pistolen-Setup, das noch schneller als die starken Meta-Waffen killt. Wir zeigen, wie man die Basilisk bauen muss, damit man mit nur 2 Schüssen, Feinde in Call of Duty ins Jenseits donnert.

ingame.de gibt wichtige Tipps zum Setup der neuen OP-Pistole:

Der Trick, damit die Basilisk so schnell tötet, liegt in der „.500 Snakeshot“-Munition. Damit verwandelt sich die Magnum in eine echte Schnellfeuer-Schrotflinte, die 8 Kugeln auf einmal verschießt. Nur 4 Kugeln davon reichen, um den maximalen Schaden beim Gegner anzurichten. Ein voll gepanzerter Feind in Warzone 2 hat 250 Leben. Das bedeutet, schon 2 schnelle Schüsse reichen aus, um den Gegner zu besiegen.