PlayStation-Abo bringt mehr Spiele – im April könnten diese Kracher kommen

Von: Janik Boeck

Teilen

PS Plus Gratis Games - Die kostenlosen Spiele im Abonnement von Sony © Sony

Der April ist noch weit weg. Gratis-Spiele gibt es trotzdem. Diese könnten in PS Plus am Start sein.

San Mateo, Kalifornien – Sony begeistert mit dem hauseigenen Abo PS Plus Millionen Fans auf PS4 und PS5. Vor allem die monatlichen Gratis-Spiele im Service sind ein willkommener Grund, dem PlayStation-Hersteller monatlich Geld in die Taschen zu drücken. Für März 2023 sind die Spiele schon bekannt.

ingame.de wagt eine erste Prognose der PS Plus Gratis-Spiele für April 2023.

Mehr zum Thema PS Plus Gratis-Spiele April 2023 – Diese Games wünschen wir uns

Kurz nach der Ankündigung der PS Plus Gratis-Spiele für März 2023 ging unter den Fans die übliche Diskussion los. Man fragte sich: Sind die Spiele jetzt gut oder nicht?