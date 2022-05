PlayStation VR 2: Sonys Headset soll angeblich im nächsten Jahr erscheinen

Von: Jonas Dirkes

PlayStation VR 2: Sonys Headset soll angeblich im nächsten Jahr erscheinen © Sony

Wann wird die PlayStation VR 2 von Sony erscheinen? Ein neuer Leak will bereits jetzt wissen, wann das VR-Headset für die PS5 erscheint.

Hamburg – Für Konsolen-Gamer ist die PlayStation VR noch immer die Speerspitze der Virtual Reality-Headsets. Seit dem Release von Sonys VR-Brille im Oktober 2016 ist aber einiges an Zeit vergangen: Die alte Hardware schreit mittlerweile nach einer Generalüberholung. Sony hörte die Gamerschaft und gelobte Besserung. Die PS5 soll mit der PlayStation VR 2 einen neuen Begleiter an die Seite gestellt bekommen. Nur wann die neue VR-Brille seinen Release feiert, will man bisher noch nicht verraten.

Vorgestellt hat Sony die neue PlayStation VR 2 bereits ausführlich. Geht es um den Release der VR-Brille, schweigt man beim japanischen Unternehmen aber bisher noch beständig. Insider Ming-Chi Kuo will auf Twitter aber bereits mehr wissen als alle anderen. Laut dem Leaker soll die PlayStation VR 2 bereits in der zweiten hälfte von 2022 in die Massenproduktion gehen. Darauf ließen bereits erste Anzeichen in der Lieferkette schließen.