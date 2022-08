PS Plus August 2022 bringt viertes Gratis-Game – deutsche Fans gehen leer aus

Wir möchten auch

PS Plus kommt im August 2022 mit drei Krachern um die Ecke. Sogar ein viertes Spiel hat es noch in das Abo geschafft, doch leider nicht in Deutschland.

San Mateo – Auch im August 2022 hat PS Plus Essential wieder drei Spiele im Gepäck. Diesmal gibt es sogar richtige Hochkaräter für PS5 und PS4. PS Plus Besitzer können sich auf Tony Hawks Pro Skater, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares freuen. Und wie sich zeigt, sind die Fans mit diesem Angebot auch sehr zufrieden. Doch in Asien schaffte es sogar noch ein viertes Gratis-Game auf die Liste. Dabei handelt es sich um einen echten Koop-Kracher – doch dieser bleibt uns in Deutschland vorenthalten, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User (Stand: Dezember 2021)

PS Plus August 2022: Unrailed gibt es nur für den asiatischen Markt

Dieses Spiel wird uns vorenthalten: In Asien schaffen es immer wieder Zusatz-Spiele in das PS Plus Abo, die es bei uns nicht gibt. Doch dieses Mal trifft es gerade die koop-liebenden Gamer sehr hart. Denn hierzulande muss auf das Spiel Unrailed verzichtet werden. Allerdings können sich auch die restlichen PS Plus Spiele im August sehen lassen.

Das ist Unrailed: Unrailed ist ein chaotisches Koop-Spiel vom Schweizer Indie-Studio Indoor Astronauts. In Unrailed müssen Spieler mit bis zu vier Mitspieler einen Zug durch eine zufällig generierte Welt leiten. Hierzu müssen allerdings erst die Schienen gebaut werden, denn sonst entgleist der Zug und das kann je nach Spielmodi auch schnell ganz schön stressig werden.

Für die herausfordernde Aufgabe müssen Sie alleine oder im Team Materialien sammeln, Hindernisse entfernen und Strecken bauen. Während die Spieler bauen, hält der Zug allerdings nicht an, sondern fährt unentwegt weiter. Wenn Sie also zu langsam sind, landet der Zug schnell abseits der Strecke.

An Bahnhöfen bekommen Spieler dann eine kleine Verschnaufpause und können ihren Zug upgraden. Durch limitierte Werkzeuge ist im Team eine Menge Koordination gefordert, deshalb ist das Spiel gerade für turbulente Party-Abende unter Freunden geeignet. Denn langweilig wird es mit Unrailed ganz sicher nicht.

So können Sie das Spiel trotzdem bekommen: Leider gibt es keinen Weg, durch das PS Plus Abo in Deutschland an das Gratis-Spiel zu kommen. Solltet ihr allerdings dennoch Lust haben, das verrückte Schienenbauspiel mit euren Freunden zu zocken, dann könnt ihr das Spiel natürlich auch einfach regulär kaufen. Im PlayStation Store kostet das Spiel 19,99 Euro, auf Steam ist es für den gleichen Preis erhältlich.

