Pokémon GO: Alle Feldforschungen zum Schattendschungel-Event

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Alle Feldforschungen zum Schattendschungel-Event © Niantic/Unsplash (Montage)

In Pokémon GO gibt es zu Events immer besondere Feldforschungen, die zeitlich begrenzt sind. So natürlich auch beim aktuellen Schattendschungel-Event.

San Francisco – In Pokémon GO* wird aktuell die Jahreszeit von Alola gefeiert und es werden fast jede Woche neue Monster aus der siebten Generation eingeführt. Fans dürfen sich also aktuell auf Monster aus Pokémon* Sonne und Pokémon Mond freuen. Nun ist das Schattendschungel-Event in Pokémon GO gestartet und bringt exklusive Feldforschungen im Event-Zeitraum.

ingame.de* zeigt, welche Feldforschungen sich zum Schattendschungel-Event in Pokémon GO besonders lohnen.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Schattendschungel gestartet – Alle Feldforschungen zum Event

Am 22. März um 10 Uhr Ortszeit startet in Pokémon GO das Schattendschungel-Event, das nicht nur Imantis neu ins Spiel einführt, sondern Trainer auch die Möglichkeit auf ein Shiny Waumboll bietet. Letzteres wird zum Event ebenfalls ins Spiel eingeführt. Das Schattendschungel-Event endet dann eine Woche später, am 29. März um 20 Uhr Ortszeit. Genauso lange können Trainer an PokéStops und Arenen auch die Event-Feldforschungen erhalten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.