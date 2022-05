Pokémon GO: Alola an Alola – Letztes Event im Mai startet

Von: Adrienne Murawski

In Pokémon GO startet bald das letzte große Event im Mai 2022. „Alola an Alola“ wartet wieder mit zahlreichen Monstern und Belohnungen auf Spieler.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es alle drei Monate eine neue Jahreszeit, die das Thema der nächsten Monate im Spiel bestimmt. Aktuell läuft die Alola-Jahreszeit im Spiel, die einige neue Pokémon und Shinys aus Pokémon Sonne und Mond, also der Alola-Region, in Pokémon GO eingeführt hat. Nun neigt sich die Alola-Jahreszeit dem Ende zu und Entwickler Niantic aus San Francisco hat noch einmal ein großes Event zum Abschluss geplant.

ingame.de enthüllt, was Spieler im Event Alola an Alola in Pokémon GO erwartet.

In Pokémon GO steht schon bald das letzte Event im Mai bevor. Gerade eben ist der Pokémon GO Community Day im Mai 2022 mit Alola-Kleinstein beendet worden, da bahnt sich bereits das nächste Event an. Zum Abschluss der Alola-Jahreszeit fährt der Entwickler aus San Francisco noch einmal ordentlich auf. Das „Alola an Alola“-Event startet in Pokémon GO am 25. Mai um 10 Uhr und läuft bis zum 31. Mai um 20 Uhr.