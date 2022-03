Pokémon GO: Befristete Forschung lösen – Dafür braucht man das Kampf-Ticket

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Befristete Forschung lösen – Dafür braucht man das Kampf-Ticket © Niantic (Montage)

In Pokémon GO pausiert während der Alola-Jahreszeit die Kampfliga. Kämpfen können Spieler aber trotzdem: mit dem neuen Kampf-Ticket im In-Game-Shop.

San Francisco – In Pokémon GO* gibt es immer wieder neue Dinge und Events zu erleben, damit den Spielern nicht langweilig wird. Entwickler Niantic, mit Sitz in San Francisco, versucht die Trainer immer wieder aufs Neue zu unterhalten und zu fordern. So gibt es wechselnde Events, Forschungen und natürlich auch Pokémon*. Aktuell gibt es im In-Game-Shop ein brandneues Ticket: das Pokémon GO Kampf-Ticket.

ingame.de* enthüllt, was es damit auf sich hat und ob sich die befristete Forschung dazu lohnt.

In Pokémon GO hat eine neue Jahreszeit begonnen und diese startet der Entwickler aus San Francisco direkt mit dem „Willkommen in Alola“-Event. Trainer können ab sofort einige neue Monster der siebten Generation, also aus der Alola-Region, fangen und mit ihnen kämpfen. Wer gegen andere Trainer kämpfen will, kann das immer noch tun. Allerdings hat Niantic die GO Kampfliga aktuell pausiert, um Bugs und Glitches zu fixen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.