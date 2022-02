Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum Event „Bleibt am Pokéball“ lösen

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum Event „Bleibt am Pokéball“ lösen © Niantic (Montage)

In Pokémon GO ist das neue Event „Bleibt am Pokéball“ gestartet, bei dem es auch eine begrenzte Forschung gibt, die Trainer innerhalb einer Woche lösen müssen.

San Francisco – In Pokémon GO* wird es eigentlich nie langweilig, denn der Entwickler aus San Francisco, Niantic, bietet fast jede Woche neue Events mit abwechselnden Pokémon*, besonderen Belohnungen und neuen Boni. Auch größere Events plant Niantic immer wieder, bei denen Trainer in Kontakt kommen können. Genau ein solches Event ist die Johto Tour, die am 26. Februar stattfindet. Damit Fans optimal vorbereitet sind, sollten sie unbedingt das aktuelle Event „Bleibt am Pokéball“ mitnehmen.

ingame.de* weiß, wie Spieler die begrenzte Forschung bei „Bleibt am Pokéball“ in Pokémon GO lösen.

„Bleibt am Pokéball“ ist ein Event zur Vorbereitung auf die Johto Tour. Für das Großevent am 26. Februar werden Fans nämlich einige Poké-, Super- und Hyperbälle brauchen. Trainer*innen müssen die ganzen Bälle, dank dem „Bleibt am Pokéball“-Event, aber nicht unbedingt kaufen. Stattdessen können die Items dank des Events problemlos über Feldforschungen erhalten werden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.