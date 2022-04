Pokémon GO: Besonderes Umwelt-Event – Entwickler pflanzt bis zu 100.000 Bäume

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Umweltwoche 2022 startet – Pflanzt einen Haufen Bäume © The Pokémon Company/Niantic/Unsplash (Montage)

Auf die Umwelt sollte man immer achten. Zur Umweltwoche 2022 startet Pokémon GO-Entwickler Niantic nun eine besondere Aktion und pflanzt tausende Bäume.

San Francisco – In Zeiten von starken Sturmfluten, extremen Hitzeperioden und heftigen Stürmen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, ist es umso wichtiger, auf die Umwelt zu achten. Aus diesem Grund wurden bereits einige Gedenktage weltweit eingeführt – so auch der Earth Day. Auch Entwickler Niantic feiert den Umwelttag in Pokémon GO*, aber nicht nur 24 Stunden, sondern gleich eine ganze Woche.

ingame.de* verrät, was Trainer zur Umweltwoche 2022 in Pokémon GO wissen müssen.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Umweltwoche 2022 startet – Schnappt euch Kommandutan und Shiny Kikugi

In Pokémon* GO finden im April 2022 zahlreiche Events statt. Eines der Letzten des Monats ist die Umweltwoche 2022, in der fleißige Trainer sogar eine Menge Bäume pflanzen können. Start des Events ist der 20. April, um 10 Uhr. Anschließend läuft die Umweltwoche bis zum 25. April, um 20 Uhr. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.