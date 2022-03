Pokémon GO: Community Day im März 2022 mit zwei Monstern

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Community Day im März 2022 mit zwei Monstern © The Pokémon Company/Niantic (Montage)

Zum Pokémon GO Community Day im März 2022 hat sich Entwickler Niantic etwas Besonderes ausgedacht. Diesmal können Trainer gleich zwei Monster fangen.

San Francisco – In Pokémon GO* ist der Community Day ein bekanntes wiederkehrendes Event, das jeden Monat stattfindet. Seit Jahren rückt Entwickler Niantic aus San Francisco zum Event ein Pokémon in den Mittelpunkt, das dann besonders häufig auftaucht. Doch im März 2022 ist etwas anders. Ausnahmsweise gibt es zum Community Day in Pokémon* GO nämlich gleich zwei Pokémon zu fangen.

Normalerweise gibt es zu Community Days immer nur ein Monster in Pokémon GO zu fangen. Doch im März hat sich der Entwickler aus San Francisco etwas Neues ausgedacht. Diesmal wird es nämlich gleich zwei Pokémon zu fangen geben. Allerdings handelt es sich dabei um zwei verschiedene Formen des gleichen Monsters.