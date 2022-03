Pokémon GO: Community Day im März 2022 perfekt ausnutzen – Guided

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Community Day im März 2022 perfekt ausnutzen © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Der nächste Community Day in Pokémon GO steht vor der Tür und hat diesmal gleich zwei Monster im Gepäck: Sandan und Alola-Sandan. Das sind die besten Tipps zum Event.

San Francisco – In Pokémon GO* findet jeden Monat der Community Day statt, der jeweils ein Pokémon* in den Fokus rückt. Zu diesem Event taucht das Monster wesentlich häufiger auf und auch die Chance auf ein Shiny zu treffen, sind wesentlich höher. Verpassen sollte man die Community Days daher nicht und im März hat Entwickler Niantic etwas ganz Besonderes geplant. Der Pokémon GO Community Day im März findet nämlich gleich mit zwei Pokémon statt: Sandan und Alola-Sandan.

ingame.de* zeigt, wie man den Pokémon GO Community Day mit Sandan und Alola-Sandan voll ausnutzen kann.

Der Pokémon GO Community Day im März findet am Sonntag, dem 13. März, statt. Wie immer können Trainer von 11 bis 17 Uhr dann besonders häufig auf das angekündigte Monster treffen. Zum Community Day im März sind das sogar gleich zwei: Sandan und Alola-Sandan.